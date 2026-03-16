"Battiti Live Spring" da Annalisa a Fedez: il cast completo del programma muiscale con Michelle Hunziker
Lo show musicale da Ferrara vedrà tantissimi tra i più importanti protagonisti del panorama musicale italiano
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Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva "TIM Battiti Live Spring", speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.
"Tim Battiti Live Spring"
TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l'azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.