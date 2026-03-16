Prossimamente su Canale 5

"Battiti Live Spring" da Annalisa a Fedez: il cast completo del programma muiscale con Michelle Hunziker

Lo show musicale da Ferrara vedrà tantissimi tra i più importanti protagonisti del panorama musicale italiano

16 Mar 2026 - 14:15
© Da video

© Da video

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva "TIM Battiti Live Spring", speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di AlvinLe tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", da Paola Caruso ad Antonella Elia: il cast ufficiale

Primavera di musica su Canale 5: arrivano "Battiti Spring" e "Super Karaoke"

"Tim Battiti Live Spring"

"Tim Battiti Live Spring" Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco: 13Pietro, AKA 7even, Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, ​​Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Geolier, J-Ax, LDA, Levante, Luchè, Malika, Mara Sattei, Marco Masini, Meek, Michele Bravi, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Petit, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tropico, Welo.

TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l'azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.

battiti live
cast