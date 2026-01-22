La conduttrice e influencer, classe 1991, ha condiviso sui social il momento in palestra. Divisi i commenti tra plausi e perplessità
È passato poco più di un mese dall'annuncio della seconda gravidanza di Diletta Leotta, conduttrice e influencer, che insieme al marito Loris Karius attende l'arrivo, probabilmente, di un maschietto, dopo la primogenita Arya. Nel mentre Diletta non rinuncia a mantenersi in forma.
Sul suo profilo Instagram ha, infatti, pubblicato un video in cui si allena, tra pesi, squat e manubri. "La grinta di una donna incinta è un'altra cosa", scrive la conduttrice in inglese al corredo del post. Nei commenti i follower la riempiono di complimenti: "Bravissima e splendida". Non mancano i dubbi: "Ma non fa male in gravidanza fare sforzi così pesanti?". Commenti come questo sono comparsi anche sotto il post di Federica Pellegrini, che aveva condiviso il suo workout col pancione, dividendo i social.