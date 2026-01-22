Sul suo profilo Instagram ha, infatti, pubblicato un video in cui si allena, tra pesi, squat e manubri. "La grinta di una donna incinta è un'altra cosa", scrive la conduttrice in inglese al corredo del post. Nei commenti i follower la riempiono di complimenti: "Bravissima e splendida". Non mancano i dubbi: "Ma non fa male in gravidanza fare sforzi così pesanti?". Commenti come questo sono comparsi anche sotto il post di Federica Pellegrini, che aveva condiviso il suo workout col pancione, dividendo i social.