Diletta Leotta, pancione in primo piano e backstage social prima della diretta

La conduttrice mostra ai fan la sua routine domenicale: tra outfit e trucco esibisce con orgoglio le forme della seconda gravidanza
Una domenica qualunque con Diletta Leotta. Con un reel sui social la conduttrice sceglie di raccontare ai suoi follower il dietro le quinte della giornata più intensa della settimana: dalla mattina in versione casalinga, tra top e calzoncini, mentre il pancione è ormai impossibile da nascondere: "Come ogni domenica mi preparo per la diretta, ma questa volta vi porto con me nel backstage" spiega all'inizio del video.
Si parte dall'armadio: Diletta prova diversi look, passando da un completo con pantaloni a un abito lungo, fino alla decisione finale. La scelta ricade su un miniabito nero, impreziosito da una scollatura originale e da un dettaglio gioiello che cattura lo sguardo. Subito dopo è il momento di trucco e capelli: make-up leggero e luminoso, capelli con un'onda morbida e naturale, per un risultato fresco ed elegante.
Tra un passaggio e l'altro, la 34enne si concede anche uno spuntino, avvolta solo da una vestaglia corta. "Ho una fame pazzesca" confessa con spontaneità, prima di mettersi in auto direzione studi televisivi. Durante il tragitto segue gli ultimi minuti della partita che sarà al centro della puntata, già immersa nel clima della diretta. Arrivata in redazione, spazio alle riunioni e al confronto con opinionisti e ospiti.
Mamma di Aria, nata dal matrimonio con il portiere Loris Karius, Diletta Leotta continua a lavorare senza rallentare, nonostante la gravidanza avanzata. Il parto è atteso per la primavera, tra aprile e maggio, e questa volta la famiglia si allargherà con l'arrivo di un maschietto.