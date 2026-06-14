Elodie e Franceska insieme a letto: cosa c'è dietro allo scatto intimo postato dalla cantante
Una coppia sempre più solida e che non intende nascondersi: come dimostra la foto, pubblicata dall'artista romana su Instagram, del loro risveglio in una domenica di relax
Elodie e Franceska nello stesso letto © Instagram
La natura intima del rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini non è una novità. È ormai da alcuni mesi che la cantante e la ballerina non si fanno problemi a mostrare in pubblico la propria complicità, con baci scambiati in discoteca, a Ibiza o durante i party in spiaggia. Le due hanno anche condiviso varie esperienze memorabili, come una vacanza in Giappone all'insegna del divertimento e dell'immersione nella cultura locale. L'ultima storia pubblicata da Elodie rappresenta un'ulteriore conferma della solidità del loro rapporto.
Nello stesso letto
La storia pubblicata dalla cantante romana mostra una foto di lei e Franceska appena sveglie, accoccolate nel letto e sorridenti mentre si scambiano delle occhiate complici. Un lenzuolo copre quasi del tutto i loro corpi, lasciando però visibile il braccio sul quale Elodie ha una croce tatuata e una spalla della ballerina. L'orario in cui è stata pubblicata la storia lascia pensare che le due abbiano trascorso insieme una domenica mattina all'insegna del relax.
La vacanza di Elodie in Croazia
Negli scorsi giorni hanno fatto parlare di sé alcune foto di Elodie relative alla sua vacanza in Croazia e dalle quali traspariva l'assenza di Franceska. La cantante ha scelto di partire per una vacanza in barca lungo la costa croata e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti che raccontavano giornate trascorse tra il mare Adriatico, tramonti suggestivi e momenti di svago con alcuni amici molto vicini a lei.
A spegnere rapidamente qualsiasi ipotesi su una possibile crisi con Franceska è stata la ballerina in persona, che poco dopo la pubblicazione delle foto ha lasciato un commento sotto il post di Elodie, scrivendo una frase semplice ma molto significativa: "Sei la più bella del mondo". Non solo. Franceska ha anche condiviso le immagini della cantante nelle proprie storie, un gesto che ha confermato ancora una volta la serenità del loro rapporto.
Dal Giappone al Lago di Garda
Negli ultimi mesi Elodie e Franceska hanno trascorso molto tempo insieme. Dopo il viaggio in Giappone, durante il quale avevano condiviso anche alcuni momenti romantici sui social, le due hanno raggiunto Diletta Leotta per qualche giorno di relax sul Lago di Garda. La vacanza si è svolta nella villa della conduttrice situata a Salò, sulla sponda bresciana del lago. Durante il soggiorno, Elodie e Franceska hanno trascorso il tempo tra momenti di relax, tuffi in piscina e passeggiate all'aria aperta insieme alla famiglia di Diletta Leotta.
Una storia d'amore sempre più solida
La relazione tra Elodie e Franceska Nuredini appare oggi più forte che mai. Le due hanno scelto di vivere il loro legame senza nascondersi, condividendo spesso sui social fotografie, dediche e messaggi che raccontano la loro complicità. Secondo quanto emerso nel corso del tempo, il loro primo incontro sarebbe avvenuto durante il tour della cantante romana. All'epoca Elodie era ancora legata ad Andrea Iannone. Successivamente sarebbe nato un forte legame con la ballerina, culminato dopo la fine della relazione con il pilota e un viaggio in Thailandia condiviso con un gruppo di amiche, tra cui proprio Franceska. Da quel momento il rapporto si sarebbe consolidato sempre di più, fino alla decisione di convivere una volta rientrate a Milano.