Negli ultimi mesi Elodie e Franceska hanno trascorso molto tempo insieme. Dopo il viaggio in Giappone, durante il quale avevano condiviso anche alcuni momenti romantici sui social, le due hanno raggiunto Diletta Leotta per qualche giorno di relax sul Lago di Garda. La vacanza si è svolta nella villa della conduttrice situata a Salò, sulla sponda bresciana del lago. Durante il soggiorno, Elodie e Franceska hanno trascorso il tempo tra momenti di relax, tuffi in piscina e passeggiate all'aria aperta insieme alla famiglia di Diletta Leotta.