Elodie e Franceska in Giappone: spuntano nuove foto sensuali

Elodie ha condiviso altre foto della vacanza che sta trascorrendo in Giappone insieme a Franceska Nuredini. Dopo la prima carrellata di scatti dal Paese del Sol Levante che conteneva anche un bacio appassionato tra la cantante romana e la ballerina italo-albanese, ne è arrivata una seconda e anche stavolta una delle istantanee ha attirato l'attenzione più delle altre.