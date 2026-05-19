Elodie e Franceska in Giappone: spuntano nuove foto sensuali

Elodie ha condiviso altre foto della vacanza che sta trascorrendo in Giappone insieme a Franceska Nuredini. Dopo la prima carrellata di scatti dal Paese del Sol Levante che conteneva anche un bacio appassionato tra la cantante romana e la ballerina italo-albanese, ne è arrivata una seconda e anche stavolta una delle istantanee ha attirato l'attenzione più delle altre.
Lo scatto al tramonto e le polaroid
In una delle foto pubblicate da Elodie, lei e Franceska si trovano a letto nella loro camera d'hotel, intente a osservare il magnifico panorama fuori dalla finestra. Lo scatto è particolarmente suggestivo perché i raggi del sole creano un magnifico gioco di luci e ombre sull'ambiente e sui corpi delle due donne, con alcuni dettagli (come i capelli di Franceska e le gambe di Elodie) illuminati dalle tonalità arancioni del tramonto.
In un'altra foto sono visibili una serie di polaroid che Elodie e Franceska si sono divertite a fare con una fotocamera istantanea. Mentre alcune sono del tutto innocenti, altre mostrano la cantante e la ballerina nude, con i seni nascosti dall'acqua o dal bordo di una delle altre polaroid. La composizione dello scatto gioca molto sul "vedo-non vedo", mantenendo una dignità artistica che sarebbe stato facile rovinare mostrando troppo.
La vacanza in Giappone
Il carosello contiene anche foto più vicine a quella che scatterebbe qualsiasi turista in Giappone. Elodie ha immortalato le variopinte carpe koi, note non solo per i colori magnifici, ma anche per le notevoli dimensioni che possono raggiungere e i prezzi esorbitanti a cui vengono vendute alcune delle varietà più ricercate. A Odaiba, isola artificiale nella baia di Tokyo particolarmente apprezzata dai fan degli anime e dei manga, la cantante ha immortalato Franceska mentre posava davanti alla statua in scala reale dell'RX-0 Unicorn Gundam, uno dei mecha (o "robottoni", se preferite) più iconici di sempre.
Non sono mancate immersioni nella cultura e nella natura, con visite ai templi e passeggiate mano nella mano nella foresta di bambù (l'Arashiyama Bamboo Forest) e nel parco di Nara, celebre per i cervi selvatici ai quali è possibile dare da mangiare e fare alcune carezze, sempre rispettando i vari divieti presenti.
Le tappe del viaggio
Nel corso della vacanza, Elodie e Franceska hanno fatto un tour piuttosto classico del Giappone, partendo da Tokyo, futuristica e piena di attività con cui divertirsi sia di giorno che di notte, per poi passare a Osaka e Kyoto, città più tranquille della capitale, ma comunque ricche di attrattive per i turisti, soprattutto dal punto di vista culturale e gastronomico.