Franceska Nuredini è riuscita comunque a prendersi la scena ai David di Donatello. Tutto per colpa - o merito - di un bacio intenso e teatrale andato in onda durante una delle coreografie più apprezzate della serata. Una scena che ha immediatamente acceso i social e attirato l’attenzione anche dei fan di Elodie, compagna della ballerina.