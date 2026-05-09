Franceska Nuredini è riuscita comunque a prendersi la scena ai David di Donatello. Tutto per colpa - o merito - di un bacio intenso e teatrale andato in onda durante una delle coreografie più apprezzate della serata. Una scena che ha immediatamente acceso i social e attirato l’attenzione anche dei fan di Elodie, compagna della ballerina.
Negli ultimi mesi il nome di Franceska Nuredini è diventato sempre più popolare nel mondo del gossip proprio per la relazione con la cantante. Eppure Nuredini la si conosce da tempo per il suo talento e per un curriculum già molto solido nonostante la giovane età.
Il bacio sul palco che ha fatto parlare
La scena è andata in onda durante la performance sulle note de “I romantici” di Tommaso Paradiso. Sul palco, Franceska Nuredini e il ballerino Simone Rossari hanno dato vita a una coreografia intensa, culminata in un bacio passionale che ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico.
Nelle ore successive è stato lo stesso Rossari a pubblicare sui social un video backstage con le prove della scena, mostrando il lavoro dietro quella performance così cinematografica. Tra i tanti like comparsi sotto il post, uno non è passato inosservato: quello di Elodie.
Un gesto semplice ma sufficiente a spegnere, ancora una volta, le recenti indiscrezioni su una presunta crisi tra la cantante e Franceska.
La risposta silenziosa alle voci di crisi
Negli ultimi giorni alcuni rumors avevano parlato addirittura di un matrimonio saltato tra Elodie e Franceska Nuredini. Indiscrezioni mai confermate dalle dirette interessate, che come sempre hanno scelto il silenzio invece delle smentite pubbliche.
Eppure, i social raccontano altro. Foto insieme, momenti condivisi e piccoli segnali quotidiani continuano a mostrare una relazione serena e molto complice. Anche il like lasciato da Elodie sotto il video del bacio ai David di Donatello è stato interpretato dai follower come una risposta indiretta alle chiacchiere circolate online.