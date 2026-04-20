Elodie festeggia Franceska Nuredini: il compleanno tra amici e sorrisi
La cantante celebra i 24 anni della ballerina: tavolata, candeline e tanta complicità
Elodie e Franceska Nuredini © Instagram
Elodie si prende una pausa dai riflettori del palco per condividere un momento più intimo. Questa volta al centro non c'è la musica, ma un compleanno. Quello di Franceska Nuredini, che spegne 24 candeline circondata dagli amici e con la cantante al suo fianco. Le immagini, rilanciate sui social dalla stessa Nuredini, raccontano una serata all'insegna dei festeggiamenti, fatta di sorrisi, brindisi e una complicità che non passa inosservata.
La festa e la complicità
Una lunga tavolata, gli amici più stretti, le voci che intonano "tanti auguri a te". Franceska Nuredini è seduta al centro, visibilmente emozionata, mentre Elodie le resta accanto per la serata. È proprio la ballerina a condividere alcuni momenti della festa, ripostando le storie degli invitati sul proprio profilo Instagram.
Il clima è quello di una celebrazione spontanea, nulla di esorbitante. Ma è nei dettagli che si legge qualcosa in più: sguardi, risate, piccoli gesti che raccontano un legame ormai consolidato. Quella tra Elodie e la ballerina è una vera e propria storia d'amore. Da mesi si parla di un rapporto speciale, vissuto con discrezione, ma sempre più evidente. Il compleanno diventa così anche un'occasione per mostrare questa sintonia. Senza dichiarazioni ufficiali, ma con immagini che parlano da sole.
Tra passato e presente
Sono stati giorni intensi per Elodie, divisa tra vita privata e impegni artistici. Solo poche ore prima, la cantante era tornata sul palco insieme a Marracash durante il Marra Block Party a Milano. I due hanno cantato "Niente Canzoni d’Amore", scatenando l’entusiasmo del pubblico. Scritta nel 2016, tre anni prima dell'inizio della relazione con Elodie, la canzone contiene un ritornello che descrive bene il rapporto tra il rapper e la cantante romana dopo la rottura: "Ci sarà sempre un po' di te in me/ci sarà sempre un po' di me in te".
Un momento carico di nostalgia, chiuso con un abbraccio che ha fatto emozionare i fan. "Voglio che facciate un urlo per Elodie, che sotto, sotto è una bandita come noi. Grazie, ti voglio bene", ha detto il rapper. Ma, al di là delle suggestioni, il passato resta tale. Il rapporto tra i due è oggi sereno, ma limitato alla sfera professionale.
Il presente di Elodie sembra invece guardare altrove. Dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, la cantante si è legata a Franceska Nuredini. Un equilibrio nuovo, costruito lontano dai riflettori più invadenti, ma sempre sotto l'attenzione di un pubblico che osserva ogni dettaglio. Anche quando si tratta, semplicemente, di festeggiare un compleanno.