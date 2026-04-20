Sono stati giorni intensi per Elodie, divisa tra vita privata e impegni artistici. Solo poche ore prima, la cantante era tornata sul palco insieme a Marracash durante il Marra Block Party a Milano. I due hanno cantato "Niente Canzoni d’Amore", scatenando l’entusiasmo del pubblico. Scritta nel 2016, tre anni prima dell'inizio della relazione con Elodie, la canzone contiene un ritornello che descrive bene il rapporto tra il rapper e la cantante romana dopo la rottura: "Ci sarà sempre un po' di te in me/ci sarà sempre un po' di me in te".