Proprio durante il corteo si è verificato l'episodio che ha attirato l'attenzione del web. In un filmato pubblicato su TikTok dall'account @enrih e successivamente rilanciato anche su X, si vede Elodie e Franceska avanzare con difficoltà tra la folla, circondate da moltissime persone. Per consentire loro di proseguire, due addetti dello staff del Pride, riconoscibili dai gilet gialli, hanno creato un corridoio tra i presenti. Nonostante questo, a un certo punto una persona ha afferrato improvvisamente il braccio della cantante, tirandola verso di sé, probabilmente nel tentativo di attirarne l'attenzione, salutarla o ottenere una fotografia. Elodie si è voltata visibilmente sorpresa e preoccupata, ma poco dopo ha ripreso il cammino senza ulteriori conseguenze.