Elodie e Franceska al Milano Pride tra baci, complicità e uno spiacevole imprevisto
Mentre attraversava la folla, la cantante è stata improvvisamente strattonata da una persona, in una scena ripresa in video e diventata rapidamente virale
Elodie e Franceska al Milano Pride © Instagram
Tra musica, rivendicazioni e manifestazioni d'affetto, il Milano Pride 2026 è stato anche teatro di un episodio che ha acceso il dibattito sui social. Protagonista è stata Elodie, presente alla parata insieme alla compagna Franceska Nuredini. Mentre attraversava la folla, la cantante è stata improvvisamente strattonata da una persona, in una scena ripresa in video e diventata rapidamente virale.
Il debutto pubblico di Elodie e Franceska al Milano Pride
L'artista, da tempo impegnata nella difesa dei diritti della comunità LGBTQIA+, ha preso parte alla manifestazione milanese del 27 giugno confermando ancora una volta il suo sostegno alla causa. Accanto a lei, per la prima volta in un evento di questo tipo, c'era la compagna Franceska Nuredini.
Le due hanno sfilato tra centinaia di migliaia di persone che hanno invaso le strade del capoluogo lombardo per partecipare alla 25esima edizione del Pride. Lungo il percorso non sono mancati sorrisi, abbracci, fotografie e dimostrazioni d'affetto da parte dei fan, con la coppia che ha vissuto la giornata senza nascondere la propria felicità.
Il momento dello strattonamento ripreso in un video
Proprio durante il corteo si è verificato l'episodio che ha attirato l'attenzione del web. In un filmato pubblicato su TikTok dall'account @enrih e successivamente rilanciato anche su X, si vede Elodie e Franceska avanzare con difficoltà tra la folla, circondate da moltissime persone. Per consentire loro di proseguire, due addetti dello staff del Pride, riconoscibili dai gilet gialli, hanno creato un corridoio tra i presenti. Nonostante questo, a un certo punto una persona ha afferrato improvvisamente il braccio della cantante, tirandola verso di sé, probabilmente nel tentativo di attirarne l'attenzione, salutarla o ottenere una fotografia. Elodie si è voltata visibilmente sorpresa e preoccupata, ma poco dopo ha ripreso il cammino senza ulteriori conseguenze.
Vi devono tagliare le mani, ma come vi viene in mente di tirare il braccio a una persona in questo modo.— Elody✨ (@elodeaaaka) June 27, 2026
Io bho… pic.twitter.com/4lSQNDTLKZ
Le reazioni indignate sui social
Le immagini hanno suscitato numerose critiche online. Molti utenti hanno condannato il comportamento della persona che ha strattonato l'artista, sottolineando come l'entusiasmo dei fan non possa mai giustificare un contatto fisico non richiesto.
Tra i commenti comparsi sui social si leggono messaggi molto duri nei confronti del responsabile del gesto, con diversi utenti che hanno evidenziato come il rispetto degli spazi personali debba prevalere anche durante eventi affollati e festosi.
Il bacio con Franceska e la festa sul carro del Pride
L'episodio non ha comunque oscurato il significato della giornata per Elodie. Sui propri profili social la cantante ha condiviso una fotografia che la ritrae mentre bacia Franceska e un video in cui canta "Vamos a bailar (Esta vida nueva)", storico successo di Paola e Chiara, dal carro del Pride.