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Ci sono storie d’amore che nascono lontano dai riflettori e altre che, invece, prendono forma proprio davanti a una telecamera. Quella tra Marracash ed Elodie appartiene alla seconda categoria. A raccontarlo è lo stesso rapper nel docu-film "King Marracash", un progetto che intreccia musica, carriera e vita privata, riportando alla luce alcuni dei momenti più significativi della relazione che per anni ha appassionato fan e addetti ai lavori.
Nel documentario, Marracash sceglie un tono diretto e sincero. Ripercorre l’inizio della loro storia, la crescita del rapporto e la successiva rottura, mostrando come sentimenti e creatività abbiano spesso viaggiato sullo stesso binario.
Il colpo di fulmine sul set di “Margarita”
Per capire tutto bisogna tornare al 2019. È l’estate di "Margarita", il singolo che unisce artisticamente Marracash ed Elodie. Le riprese del videoclip diventano però qualcosa di più di un semplice impegno professionale. "La storia con Elodie è nata sul set di Margarita", racconta il rapper nel docu-film. E aggiunge con ironia: "Io ho cominciato a provarci sul set del video, facevo l’idiota".
Da quel momento nasce una relazione intensa, vissuta tra musica, tournée e momenti condivisi lontano dal palcoscenico. Un legame che, nel tempo, è diventato anche una fonte d’ispirazione artistica. Non a caso Elodie ha avuto un ruolo importante nella realizzazione di "Noi, Loro, Gli Altri", l’album pubblicato nel 2021 e considerato uno dei lavori più personali dell’artista.
Marracash non ha mai nascosto quanto la cantante sia stata presente durante quel periodo creativo, diventando una musa, ma anche un punto di riferimento umano nei momenti più complessi.
Quando la crisi entra nella musica
Nel racconto di Marracash, la crisi coincide proprio con la lavorazione di quel disco. È in quel periodo che iniziano i dubbi e le difficoltà. "Ho iniziato a mettere in dubbio tutto durante Noi, Loro, Gli Altri", spiega nel documentario. Un passaggio che segna l’inizio della fine. I due cercano di recuperare il rapporto, continuano a confrontarsi e a vedersi, ma la consapevolezza che qualcosa si sia incrinato diventa sempre più evidente.
La separazione arriva durante la lavorazione dell’album e lascia inevitabilmente un segno profondo. Marracash racconta di aver vissuto con dolore quei mesi, soprattutto quando le prime indiscrezioni sulla nuova vita sentimentale di Elodie hanno iniziato a circolare pubblicamente.
Il legame che resiste oltre la rottura
Uno dei passaggi più significativi di "King Marracash" riguarda il videoclip di “Crazy Love”. Dopo la fine della relazione, il rapper decide di modificarne il finale trasformandolo in una metafora della loro storia.
"Dopo che ci siamo lasciati ho cambiato lo script del video", spiega. E aggiunge: "Nel finale ci uccidiamo a vicenda, metafora della fine della relazione. La nostra storia è nata e finita sul set di un videoclip".
Eppure, nonostante la rottura, tra i due non è mai scomparso il rispetto. Lo dimostra anche il sorprendente duetto andato in scena durante il "Marra Block Party" di Milano lo scorso aprile, quando Elodie è salita sul palco accanto all’ex compagno per cantare "Niente canzoni d’amore". Un momento accolto dall’entusiasmo del pubblico e interpretato come il simbolo di un rapporto che, pur cambiato, continua a essere fondato sulla stima reciproca.
Oggi le loro vite sentimentali hanno preso strade diverse. Ma nel racconto di Marracash resta evidente una certezza: quella storia ha lasciato un segno profondo, umano e artistico. E continua a vivere nelle canzoni, nei ricordi e nelle immagini che hanno accompagnato il loro percorso insieme.