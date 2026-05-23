Ci sono storie d’amore che nascono lontano dai riflettori e altre che, invece, prendono forma proprio davanti a una telecamera. Quella tra Marracash ed Elodie appartiene alla seconda categoria. A raccontarlo è lo stesso rapper nel docu-film "King Marracash", un progetto che intreccia musica, carriera e vita privata, riportando alla luce alcuni dei momenti più significativi della relazione che per anni ha appassionato fan e addetti ai lavori.