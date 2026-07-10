Da allora molte cose sono cambiate. Franceska Nuredini, che già faceva parte del suo corpo di ballo, è diventata una presenza sempre più importante nella vita della cantante. Negli ultimi mesi le due hanno scelto di vivere la loro relazione senza nascondersi, condividendo apparizioni pubbliche, eventi e momenti insieme. Anche per questo motivo la loro reunion sul palco di San Siro ha emozionato i fan. Tra musica, danza e uno scambio di sguardi diventato virale, Elodie e Franceska hanno regalato uno dei momenti più commentati della serata, dimostrando ancora una volta come la loro sintonia riesca a conquistare il pubblico ben oltre la performance artistica.