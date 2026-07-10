Elodie, 36 anni, e Franceska Nuredini, 24 anni, tornano a conquistare il pubblico. La cantante e la ballerina sono state tra le protagoniste più commentate del concerto di Sfera Ebbasta, 33 anni, a San Siro, dove un momento di complicità tra le due ha rapidamente fatto il giro dei social.
Ospite speciale della serata, Elodie è salita sul palco per esibirsi insieme al rapper sulle note di "Yakuza", il brano che li vede collaborare e che negli ultimi mesi ha raccolto milioni di ascolti. Tra le ballerine che accompagnavano la performance c'era anche Franceska Nuredini, compagna della cantante. La sua presenza non è passata inosservata agli spettatori, che fin dai primi istanti dell'esibizione hanno notato l'intesa tra le due.
Il momento che ha conquistato i social
A far impazzire i fan è stato soprattutto un passaggio preciso della canzone. Sulle parole "Prima del caos, della paura, dopo di te, mai più nessuna", Elodie si è avvicinata a Franceska e ha cantato guardandola negli occhi. Un gesto semplice, durato pochi secondi, ma sufficiente per scatenare l'entusiasmo del pubblico presente allo stadio e di quello collegato attraverso i social.
I video ripresi dagli spalti hanno iniziato rapidamente a circolare su TikTok, Instagram e X. Migliaia di utenti hanno condiviso le immagini, commentando gli sguardi, i sorrisi e la naturalezza con cui le due si sono cercate durante l'esibizione. In molti hanno interpretato quel momento come una dedica pubblica, mentre altri hanno apprezzato la spontaneità di una complicità che non ha bisogno di grandi gesti per essere evidente.
Un ritorno speciale a San Siro
Per Elodie si è trattato anche di un ritorno particolarmente significativo. Proprio a San Siro, un anno fa, la cantante aveva scritto una pagina importante della sua carriera con "The Stadium Show", diventando una delle poche artiste italiane a esibirsi da protagonista nello stadio milanese.
Da allora molte cose sono cambiate. Franceska Nuredini, che già faceva parte del suo corpo di ballo, è diventata una presenza sempre più importante nella vita della cantante. Negli ultimi mesi le due hanno scelto di vivere la loro relazione senza nascondersi, condividendo apparizioni pubbliche, eventi e momenti insieme. Anche per questo motivo la loro reunion sul palco di San Siro ha emozionato i fan. Tra musica, danza e uno scambio di sguardi diventato virale, Elodie e Franceska hanno regalato uno dei momenti più commentati della serata, dimostrando ancora una volta come la loro sintonia riesca a conquistare il pubblico ben oltre la performance artistica.