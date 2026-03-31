Al via l'obbligo di polizza assicurativa contro le calamità naturali: quanto costerà a ristoranti e hotel

Ci sono anche dettagli tecnici da non sottovalutare. Le frane, per esempio, rientrano nella copertura solo se l'evento è rapido e improvviso: se si tratta di uno smottamento graduale, il danno non è indennizzato. Sono escluse inoltre mareggiate e valanghe, e, come ovvio, gli edifici abusivi o non a norma non possono essere assicurati. Prima di firmare qualsiasi contratto, è fondamentale verificare con attenzione massimali, franchigie e clausole di esclusione.