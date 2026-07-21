Grandinate e impianti fotovoltaici, il presidente di Italia Solare: "Resistenza garantita, ma i fenomeni eccezionali possono capitare"

I cambiamenti climatici sempre più rapidi e violenti impongono riflessioni anche al mercato del fotovoltaico?

"Sicuramente sì. Come dicevo oggi ci sono case produttrici che a listino inseriscono già i moduli più spessi progettati per resistere alle grandinate più importanti. Però va detto che ci sono sempre dei limiti. Perché, anche recentemente, abbiamo visto chicchi grandi come palle da tennis e lì è oggettivamente difficile garantire una resistenza. Il vetro più spesso, ovviamente, riduce il rischio. E questo va fatto presente anche all'assicurazione, perché si può ottenere una riduzione del premio assicurativo o anche l'annullamento della franchigia".