Allarme siccità: fiume Po in sofferenza e autobotti per l'acqua potabile in diversi Comuni

Nonostante i temporali degli ultimi giorni cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore è l'Osservatorio dell'Autorità di bacino del Po che conferma lo stato di severità idrica "media in assenza di precipitazioni" nonostante, appunto, le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile: sono numerosi i Comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L'Osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo, mentre nel Delta del Po prosegue l'emergenza per l'intrusione del cuneo salino. In Lombardia sarebbero 50 i Comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Nelle Marche 32.