Emergenza siccità in Piemonte, il presidente Cirio chiede più acqua a Valle d'Aosta e Canton Ticino

Il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda alle regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino (in Svizzera) per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. "Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo", ha dichiarato Cirio al termine del Tavolo per l'emergenza idrica riunito in Regione.