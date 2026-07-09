Il grande caldo porta la siccità

Gli impatti principali di questa situazione si stanno facendo sentire nell’agricoltura, il primo comparto a subire danni, in particolare nel Delta del Po e nel comprensorio del Brenta, dove sono a rischio i raccolti di mais e orticole. Si registra un forte stress da calore per gli animali, con conseguente riduzione della produzione di latte e carni. L'idratazione del terreno ha subito un crollo verticale, aumentando il rischio di desertificazione nella Pianura Padana.