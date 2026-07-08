WWF Italia: 60 anni di battaglie per la natura

Il WWF Italia celebra il suo 60° anniversario della fondazione, avvenuta il 5 luglio 1966 a Roma per iniziativa di Fulco Pratesi e un gruppo di pionieri ambientali. Sebbene a livello internazionale l'organizzazione globale del panda abbia compiuto 65 anni (essendo nata in Svizzera nel 1961), la sezione italiana taglia lo storico traguardo dei sei decenni di battaglie. L'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ufficializzato la rilevanza istituzionale di un percorso iniziato nello studio di un notaio romano.