Eventi meteorologici estremi e polizze, l'intermediario assicurativo: "Più richieste e prezzi più alti"

L'aumento della tariffa dipende in parte anche da una maggiore richiesta, perché se una garanzia la fanno tutti, è molto più probabile che ci sia poi una richiesta di risarcimento. Però, è anche vero che il primo parametro è la frequenza di questi episodi. Quando un evento diventa più impattante, per le compagnie diventa più costoso proporla. Per esempio, a Roma costa tantissimo l'atto vandalico, perché è una garanzia molto sollecitata, e poco l'evento naturale. Ci sono altri comuni dove l'atto vandalico, visto che si verifica raramente in quelle zone, costa pochissimo, però magari l'evento naturale te lo fanno pagare tanto, perché magari si tratta di paesini di montagna più soggetti alle intemperie. Le compagnie si basano sempre sulle loro statistiche e sulla probabilità che si verifichi un evento.