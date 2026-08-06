I fiumi europei soffrono
Temperature sopra la media e precipitazioni assenti stanno mettendo a dura prova il continente, aumentando il rischio incendi e prosciugando i fiumidi Redazione E-Planet
© Getty
L’Europa continua a fare i conti con caldo e siccità. Temperature sopra la media e precipitazioni assenti stanno mettendo a dura prova il continente, aumentando il rischio incendi, mettendo in difficoltà l’agricoltura e prosciugando i fiumi.
Buona parte dei principali corsi d’acqua è infatti a secco. Il livello di Po, Loira, Reno e Danubio èai minimi storici e dalle immagini satellitari saltano subito all’occhio le distese di sabbia e ghiaia, solitamente sommerse.
© Getty
In Serbia, dal Danubio sono persino emersi i relitti di alcune navi e i possibili resti di un mammut. In Germania il livello del Reno potrebbe avere conseguenze sul trasporto delle merci e quindi sui diversi settori industriali, come quello chimico e siderurgico. La situazione critica del Po si riflette su irrigazione ed energia idroelettrica.
© Getty
I fiumi prosciugati sono anche un problema per il raffreddamento industriale, come nel caso delle centrali nucleari, e per il trasporto fluviale, di merci e persone.
La crisi idrica europea non è solo un problema ambientale, ma tocca direttamente la quotidianità di tutti i cittadini, dall’agricoltura all’industria, dall’energia alla disponibilità di acqua dolce.
© Getty