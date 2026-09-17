Frittata svuotafrigo: la ricetta che salva gli avanzi di fine estate

Settembre è il mese in cui il frigorifero è lo specchio della fine di una stagione. Mezza zucchina rimasta dal pranzo, un paio di peperoni comprati in più, qualche patata lessa avanzata, un fondo di pomodorini. Ingredienti buoni, semplicemente in quantità troppo piccole per farci un piatto ciascuno. Messi insieme, però, diventano una cena completa. Si chiama frittata svuotafrigo, ed è forse la ricetta anti-spreco più antica e più efficace della cucina italiana.
Un problema che parte dalle nostre cucine
I numeri aiutano a capire la portata del fenomeno. Secondo il rapporto Waste Watcher International "Il caso Italia 2026", in Italia si sprecano oltre cinque milioni di tonnellate di cibo ogni anno, per un valore che supera i sette miliardi di euro solo tra le mura domestiche. Il dato in miglioramento - lo spreco settimanale pro capite è sceso a 554 grammi, contro i 617 dell'anno precedente - resta comunque lontano dall'obiettivo fissato dall'Agenda ONU 2030. E gli alimenti che finiscono più spesso nella spazzatura sono proprio frutta fresca, verdura fresca e pane.
La ricetta: frittata svuotafrigo di fine estate
Ingredienti per 4 persone:
6 uova fresche della linea Buona Spesa! di MD (da galline allevate a terra, categoria A)
2 cucchiai di olio extravergine di oliva della linea Buona Spesa! di MD (100% italiano)
Verdure avanzate: zucchine, peperoni, melanzane, patate lesse: circa 400 g in totale
Sale, pepe, basilico o prezzemolo
Facoltativo: un cucchiaio di formaggio grattugiato
Procedimento:
Taglia le verdure a cubetti o striscioline, cercando di uniformare le dimensioni. Scaldale in padella con un cucchiaio di olio extravergine per cinque minuti (se sono già cotte, bastano due minuti). In una ciotola sbatti le uova con sale, pepe e le erbe aromatiche, poi unisci le verdure e mescola. Versa il composto nella padella con il restante olio, cuoci a fuoco medio-basso per 6-7 minuti, poi gira aiutandoti con un coperchio e prosegui per altri 4-5 minuti. Servi tiepida o a temperatura ambiente.
La regola d'oro dello svuotafrigo
Il bello di questa ricetta è che non ha una formula fissa. Funziona con quasi tutto ciò che resta: verdure cotte del giorno prima, un avanzo di pasta o riso da incorporare nel composto, erbe aromatiche fresche da utilizzare prima che perdano profumo. L'unica accortezza è partire da ingredienti in buone condizioni: il recupero riguarda le quantità avanzate, non il tempo guadagnato su un alimento ormai al limite.
Poche regole, molto risparmio
Ridurre lo spreco domestico non richiede grandi sacrifici: basta controllare il frigo prima di fare la spesa, conservare correttamente gli alimenti e tenere in dispensa qualche ingrediente jolly capace di trasformare ciò che resta in un pasto vero. Le uova sono probabilmente il più versatile di tutti, insieme a un buon olio extravergine: due presenze fisse che nella linea Buona Spesa! di MD si trovano con materie prime italiane e tracciabili. Perché la cucina anti-spreco, alla fine, è semplicemente la cucina di chi sa guardare bene dentro al proprio frigorifero.