Frittata svuotafrigo: la ricetta che salva gli avanzi di fine estate

Ridurre lo spreco domestico non richiede grandi sacrifici: basta controllare il frigo prima di fare la spesa, conservare correttamente gli alimenti e tenere in dispensa qualche ingrediente jolly capace di trasformare ciò che resta in un pasto vero. Le uova sono probabilmente il più versatile di tutti, insieme a un buon olio extravergine: due presenze fisse che nella linea Buona Spesa! di MD si trovano con materie prime italiane e tracciabili. Perché la cucina anti-spreco, alla fine, è semplicemente la cucina di chi sa guardare bene dentro al proprio frigorifero.