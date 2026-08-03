Suoni Controvento: la musica della natura
L’Umbria diventa un palcoscenico a cielo aperto, tra boschi, abbazie, borghi e siti archeologicidi Redazione E-Planet
© Suoni Controvento
Ci sono luoghi in cui il paesaggio non è una semplice cornice, ma diventa parte dell'esperienza, fino a esserne il vero protagonista. È questa l'identità di Suoni Controvento, il festival che da dieci anni porta musica, arte e spettacolo nei luoghi più suggestivi dell'Umbria, trasformando il territorio nel cuore di ogni evento.
Fino al 13 settembre Suoni Controvento attraversa la regione, trasformando 26 comuni in un grande palcoscenico diffuso. Concerti e spettacoli prendono vita tra boschi, abbazie, borghi e siti archeologici, con artisti di primo piano del panorama musicale italiano e internazionale. Ma il festival è anche un invito a vivere il territorio.
© Suoni Controvento
Si cammina, si scoprono paesaggi e luoghi ricchi di storia, in un’esperienza che unisce cultura, natura e sostenibilità. E se il paesaggio è il protagonista, proteggerlo diventa una scelta naturale. Suoni controvento segue un approccio sostenibile, attento all'impatto degli eventi e alla valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un percorso riconosciuto a livello internazionale, che dimostra come cultura e tutela dell'ambiente possano crescere insieme, perché vivere un luogo significa anche conoscerlo, rispettarlo e contribuire a preservarne il valore nel tempo. A Suoni Controvento il paesaggio non ospita lo spettacolo, è lo spettacolo.
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