Scompare l'iceberg simbolo A23a

Le cause della sua rapidissima frammentazione sono direttamente collegate all'aumento delle temperature atmosferiche e oceaniche. L'aria più calda ha provocato una fusione superficiale senza precedenti, accumulando oltre 800 chilometri quadrati di acqua liquida sulla cima dell'iceberg. Questa enorme massa d'acqua si è infiltrata nelle crepe preesistenti della struttura ghiacciata. Sotto l'effetto della gravità e della pressione idrostatica, l'acqua ha agito come un cuneo, scatenando il fenomeno dell'idrofratturazione (hydrofracturing), che ha letteralmente fatto esplodere l'iceberg dall'interno.