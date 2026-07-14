“Suoni Controvento”, lo spettacolo è la natura

Da Assisi a Norcia, da Perugia a Spoleto, passando per Montefalco, Gubbio, Narni, Trevi, Campello sul Clitunno, Sellano, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Montone, Magione, Corciano, Acquasparta, San Gemini, San Venanzo, Marsciano, Spello, Bastia Umbra, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Stroncone e Terni, il festival costruisce una rete culturale che unisce amministrazioni, associazioni, operatori e cittadini in un progetto condiviso di valorizzazione territoriale. Un mosaico di luoghi e comunità che non rappresentano la cornice degli eventi, ma ne costituiscono l’essenza.