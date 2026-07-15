Anche il Perito Moreno arretra rapidamente

Questa accelerazione recente è impressionante, se si pensa che dal 2019 a oggi la lingua glaciale si è ritirata di ben 800 metri, accompagnata da un drammatico assottigliamento verticale che è passato da una media storica di 34 centimetri all'anno a oltre 5 metri all'anno nelle aree frontali. Il problema più grave è che il ghiacciaio sta perdendo aderenza con la cresta rocciosa subacquea che fungeva da barriera naturale e punto di ancoraggio; assottigliandosi in questo modo, il ghiaccio ha iniziato a galleggiare sul Lago Argentino, permettendo così all'acqua più calda di infiltrarsi sotto la sua base e accelerando i crolli strutturali.