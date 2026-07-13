Un click più sostenibile: gli acquisti online riducono il loro impatto

"Rivediamo le rotte in maniera più efficiente e poi lavoriamo per aumentare l'elettrificazione dell'ultimo miglio, ovvero utilizzare veicoli elettrici. Ne abbiamo 50.000 in uso nel mondo che diventeranno 100.000 entro il 2030. E in Europa lo scorso anno ne abbiamo introdotti 5.000, di cui 500 in Italia e abbiamo effettuato in Italia 20 milioni di consegne con veicoli elettrici. E nei centri cittadini di molte città italiane abbiamo creato i cosiddetti hub di micromobilità, dove impieghiamo dei cargo scooter elettrici o dei cargo bike a pedalata assistita per poter raggiungere i clienti in maniera sostenibile e anche ridurre il traffico, il rumore e l'impatto ambientale”.