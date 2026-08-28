Il lavoro non finisce più quando scatta l'orario di uscita. Messaggi, telefonate, email e richieste dell'ultimo minuto continuano a entrare nella quotidianità di molti dipendenti, rendendo sempre più difficile separare il tempo professionale da quello personale. Nel nostro Paese, secondo un'analisi di Hays Italia, quasi un lavoratore su tre è spesso o sempre chiamato a restare reperibile anche fuori dall'orario di lavoro. A pesare non è soltanto la quantità di ore lavorate, ma anche la difficoltà di staccare davvero e recuperare le energie.