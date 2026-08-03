Trasparenza salariale, in arrivo le prime richieste dai dipendenti: "Le aziende pronte a rispondere"

L'entità della curiosità dei lavoratori che hanno chiesto informazioni sui livelli salariali dei colleghi, però, è varia, così come il tipo di risposta dei datori di lavoro. Il 50% dei direttori Hr coinvolti nell'indagine ha dichiarato che la propria azienda sta strutturando una procedura standardizzata ad hoc insieme al team legal-payroll. Il 25% ha risposto che era già previsto un sistema di "total reward", con dati pronti, e che quindi l’azienda risponderà tempestivamente, e un altro 25%, invece, valuterà e gestirà le richieste caso per caso, senza un processo standard.