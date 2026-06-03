Basta sensi di colpa, Il lavoro delle mamme non penalizza i figli: lo dice la scienza
Uno studio pubblicato su Science, basato su oltre quarant'anni di ricerche e quasi 900 stime statistiche, smonta uno dei luoghi comuni più radicati: il benessere dei bambini non è compromesso dall'occupazione femminile, ma dalla mancanza di politiche che sostengano le famiglie
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Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne: troppi impegni fanno bene o male ai figli? Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta he va oltre stereotipisti e pregiudizi, e si basa su solide evidenze empiriche: nella maggior parte dei casi, il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Lo studio, intitolato Maternal Work and Children's Development: A Review, è stato realizzato da Maria Lo Bue dell'Università di Trieste, Elizaveta Perova della Banca Mondiale e Sarah Reynolds dell'Università della California di Berkeley. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema.
Quarant'anni di studi sotto esame - Le ricercatrici hanno analizzato oltre mille lavori scientifici pubblicati tra il 1980 e il 2023, selezionandone 61 caratterizzati da metodologie particolarmente rigorose, capaci di individuare relazioni causali e non semplici correlazioni. L'analisi ha preso in considerazione 884 stime statistiche riguardanti diversi aspetti della crescita dei figli: rendimento scolastico, sviluppo cognitivo, salute fisica, benessere psicologico e competenze socio-emotive. Il risultato principale è sorprendente: nell'87% dei casi gli effetti del lavoro materno non risultano statisticamente differenti da zero. In altre parole, la maggior parte delle evidenze disponibili indica che l'occupazione delle madri non compromette lo sviluppo dei figli.
La fine di uno stereotipo - Per lungo tempo l'idea della madre lavoratrice è stata associata al rischio di una minore presenza educativa e affettiva nella vita dei bambini. Questa visione, spesso alimentata da convinzioni culturali più che da dati scientifici, viene fortemente ridimensionata dalla ricerca. Lo studio mostra infatti che non emergono differenze sistematiche nemmeno in relazione all'età dei figli. Gli effetti risultano prevalentemente nulli durante la prima infanzia, negli anni della scuola primaria e secondaria e persino durante l'adolescenza. Questi risultati suggeriscono che la semplice contrapposizione tra lavoro e cura familiare sia una rappresentazione troppo semplicistica della realtà.
Quando il lavoro diventa un vantaggio - L'aspetto forse più interessante della ricerca riguarda i contesti socioeconomici fragili. In queste situazioni il lavoro materno tende a produrre effetti positivi più frequenti, soprattutto sul piano cognitivo ed educativo. La spiegazione è semplice: un'occupazione stabile aumenta le risorse economiche della famiglia, riduce le condizioni di vulnerabilità e permette maggiori investimenti nell'istruzione e nel benessere dei figli. I benefici sono ancora più evidenti quando il lavoro offre condizioni favorevoli alla conciliazione familiare, come flessibilità degli orari, stabilità contrattuale e adeguate tutele sociali.
Il vero problema non è il lavoro, ma la sua qualità - Non è tanto importante chiedersi se le madri debbano lavorare oppure no. La questione centrale riguarda la qualità del lavoro e il contesto sociale in cui le famiglie vivono. Un'occupazione precaria, caratterizzata da orari imprevedibili, bassi salari e scarse tutele, può creare difficoltà indipendentemente dal genere del genitore. Al contrario, un lavoro stabile e compatibile con la vita familiare può contribuire al benessere complessivo del nucleo familiare.
Una lezione per l'Italia - Le conclusioni dello studio assumono particolare rilevanza nel contesto italiano, dove il tasso di occupazione femminile continua a essere tra i più bassi d'Europa e dove molte donne interrompono o riducono la propria attività professionale dopo la nascita dei figli. La ricerca suggerisce che politiche orientate esclusivamente a incentivare la permanenza delle madri in casa rischiano di essere inefficaci. Più utile appare investire in servizi per l'infanzia, congedi parentali equilibrati, lavoro flessibile e strumenti di conciliazione che consentano ai genitori di combinare responsabilità professionali e familiari.