Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne: troppi impegni fanno bene o male ai figli? Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta he va oltre stereotipisti e pregiudizi, e si basa su solide evidenze empiriche: nella maggior parte dei casi, il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Lo studio, intitolato Maternal Work and Children's Development: A Review, è stato realizzato da Maria Lo Bue dell'Università di Trieste, Elizaveta Perova della Banca Mondiale e Sarah Reynolds dell'Università della California di Berkeley. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema.