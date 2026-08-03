Lavoro sempre più precario, a Milano è boom di contratti da due giorni | L'allarme della Cgil: "Pesa l'effetto Trump"

Segno di un mercato dinamico? Sì ma purtroppo non solo di quello. Come spiega a Tgcom24 Luca Stanzione, Segretario della Cgil di Milano, "i numeri sono dovuti alla crisi internazionale e alla instabilità, fattori che portano gli imprenditori a non investire a livello occupazionale. Diciamo che potremmo definirlo "l'effetto Trump". Con l'annuncio dei dazi molte aziende inoltre hanno riempito i loro magazzini per il timore degli aumenti dei prezzi. Una scelta dettata da una situazione di emergenza che si è scontrata con una generale incertezza sul futuro e che ha portato gli imprenditori a rinviare gli investimenti dal punto di vista occupazionale".