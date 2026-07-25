Lavoro, addio smartworking e uffici sovraffollati: la sfida ora è riorganizzare gli spazi

Milano, in particolare, ha registrato una crescita costante mese dopo mese nel corso del 2025 e un ulteriore incremento dell’8% tra il 2025 e il 2026. Sempre De Flora sostiene: "In questa prospettiva, e trasportando ogni giorno miliardi di passeggeri, gli ascensori rappresentano un osservatorio privilegiato dei flussi di presenza e dell’evoluzione delle modalità di lavoro".



In questo scenario la mobilità verticale diventa uno strumento chiave per migliorare l’esperienza quotidiana negli uffici. Entrando più nel dettaglio, il vero valore delle informazioni raccolte risiede nella loro capacità di trasformarsi in insight operativi. Grazie agli ascensori connessi e ai sistemi di manutenzione predittiva, infatti, questi dati possono essere analizzati in modo continuo per comprendere i flussi di persone, anticipare criticità e supportare una gestione più intelligente degli spazi.



Tali informazioni permettono quindi di individuare i momenti di maggiore affluenza, le aree soggette a congestione e gli spazi realmente utilizzati, offrendo alle aziende strumenti concreti per ottimizzare l’organizzazione degli ambienti, migliorare l’esperienza delle persone e aumentare efficienza e sostenibilità. Un approccio che segna il passaggio da una gestione reattiva a una pianificazione degli edifici data-driven e predittiva, con impatti concreti sulla qualità della vita negli spazi di lavoro.