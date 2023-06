Meta frena sullo smart working: da settembre almeno tre giorni in ufficio

Politica lavoro di Meta

Il portavoceha anche affermato che Meta è "impegnata nel lavoro distribuito" e che le persone possono avere un "impatto significativo" sia in ufficio che lavorando da casa. La decisione di ridurre lo smartworking è parte di una più ampia strategia di Meta che ha come obbiettivo il "lavoro ibrido", un modo anche per ridurre le spese dovute agli spostamenti, soprattutto negli Stati Uniti, dove l'azienda ha il grosso dei suoi uffici. Meta ha dato il via a una politica formale di lavoro a distanza nel maggio del 2020, quando era diventato chiaro che la pandemia potesse durare a lungo. Inizialmente prevista per la primavera del 2021, la riapertura degli uffici è avvenuta, solo parzialmente, a inizio 2022, quando sono cominciati i primi rientri.