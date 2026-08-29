Milano, Aurora Ramazzotti trasloca: "Le spese accessorie dell'altra casa salite a una cifra non più sostenibile"
"Eravamo in quella casa da soli due anni e credetemi stavamo benissimo. Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo. Ci siamo guardati intorno per necessità", ha spiegato
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Aurora Ramazzotti cambia casa. Lo ha raccontato lei stessa in una storia su Instagram, rispondendo alla domanda di un follower ("Oddio stai traslocando? Ma eri in quella casa da poco! Come mai?"). "Eravamo in quella casa (a Milano, ndr) da soli due anni e credetemi stavamo benissimo. Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo. Purtroppo, però, siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima, di cui non si potevano stimare le spese accessorie. Nel corso di questi due anni sono salite a una cifra non più sostenibile (e il canone era già molto alto) quindi ci siamo guardati intorno per necessità", ha scritto Ramazzotti.
Il messaggio su Instagram
La giovane ha inoltre spiegato che "come spesso accade, essendo il mercato immobiliare molto veloce qua a Milano, abbiamo trovato una bella casa ma ce l'avrebbero soffiata subito e quindi abbiamo dovuto decidere in una settimana. Fortunatamente, ormai sono cintura nera di traslochi (il mio traslocatore mi vuole molto bene ahahah) e non sono una persona che si attacca eccessivamente alle cose (Sagittari, mi sentite?), quindi ci siamo buttati. Ah, P.S.: tutto questo il mese prima del matrimonio". Ramazzotti si è sposata con Goffredo Cerza il 4 luglio al Castello Xirumi Serravalle a Lentini, in provincia di Siracusa.