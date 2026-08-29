Milano, Aurora Ramazzotti trasloca: "Le spese accessorie dell'altra casa salite a una cifra non più sostenibile"

Aurora Ramazzotti cambia casa. Lo ha raccontato lei stessa in una storia su Instagram, rispondendo alla domanda di un follower ("Oddio stai traslocando? Ma eri in quella casa da poco! Come mai?"). "Eravamo in quella casa (a Milano, ndr) da soli due anni e credetemi stavamo benissimo. Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo. Purtroppo, però, siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima, di cui non si potevano stimare le spese accessorie. Nel corso di questi due anni sono salite a una cifra non più sostenibile (e il canone era già molto alto) quindi ci siamo guardati intorno per necessità", ha scritto Ramazzotti.