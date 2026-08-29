Vacanze, settembre allunga l'estate: in partenza 10 milioni di italiani

"È sempre più il clima a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani", sottolinea Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio, "settembre, grazie a temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza. Una tendenza che contribuisce a distribuire maggiormente i flussi turistici e ad allungare la stagione. Rispetto ai mesi centrali dell'estate, settembre offre infatti condizioni più favorevoli per chi cerca relax e bel tempo. Cambiano così le abitudini dei viaggiatori e, con esse, anche i tempi delle partenze".