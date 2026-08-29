Vacanze, settembre allunga l'estate: in partenza 10 milioni di italiani

Mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo/Confcommercio in collaborazione con Swg secondo cui gli italiani spenderanno in media, il prossimo mese, circa 760 a testa.
La durata delle vacanze a settembre
Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse: 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con uno o due pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno dai tre a cinque giorni. I restanti prevedono una vacanza più lunga, con sette o più pernottamenti.
Le destinazioni preferite
Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d'arte (26%) e dalla montagna (18%). Nel complesso, il 71% sceglierà una destinazione in Italia, mentre il 23% si recherà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall'Europa. Tra le regioni italiane al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. Guardando invece alle destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia.
Chi si mette in viaggio
A viaggiare saranno soprattutto gli over 55 che, secondo i dati dell'Osservatorio, rappresentano il 42% dei viaggiatori. Poi i giovani (35%) e la fascia 35-54 anni. Per quanto riguarda le strutture ricettive, gli italiani nel mese si settembre privilegeranno gli alberghi (30%), le seconde case (25%) e i B&B (17%). Seguono le case in affitto (11%), gli agriturismi (6%) e i villaggi vacanze o resort.
Temperature più miti e prezzi più bassi
"È sempre più il clima a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani", sottolinea Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio, "settembre, grazie a temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza. Una tendenza che contribuisce a distribuire maggiormente i flussi turistici e ad allungare la stagione. Rispetto ai mesi centrali dell'estate, settembre offre infatti condizioni più favorevoli per chi cerca relax e bel tempo. Cambiano così le abitudini dei viaggiatori e, con esse, anche i tempi delle partenze".