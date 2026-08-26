Nel 1982 Alberto Sordi e Carlo Verdone partivano insieme per le vacanze nella commedia In viaggio con papà. Quarant'anni dopo, la storia si è ribaltata: oggi sono i figli a voler partire con i genitori. E, soprattutto, a non vergognarsene. Quest'estate succede una cosa che fino a poco tempo fa, almeno sui social, sarebbe sembrata quasi imbarazzante: i figli adulti tornano in vacanza con i genitori. E non lo fanno di nascosto. Lo raccontano su TikTok e ci scherzano sopra. La vacanza con mamma e papà non è più necessariamente la parentesi da cui scappare per dimostrare di essere grandi. Può essere, al contrario, la vacanza intelligente. La scena sui social si ripete: ventenni al ristorante che scoprono con sollievo di non dover pagare il conto, camere d'albergo già prenotate, ombrelloni pagati, papà alla cassa. La battuta è sempre la stessa: all inclusive, paga papà. Potrebbe sembrare solo una questione di soldi e in parte lo è. Dietro il ritorno della vacanza con mamma e papà c'è, però, qualcosa di più: una generazione che, tra costo della vita e difficoltà a conquistare l'indipendenza, è arrivata a considerare una settimana al mare come il modo più piacevole di prendersi una pausa dalle incombenze dell'essere adulti.