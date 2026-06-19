A delineare questo cambio di paradigma sono le principali ricerche internazionali sul settore wedding analizzate dall’Osservatorio #BrandGioielli, punto di riferimento nel settore della gioielleria contemporanea, che fotografano un mercato sempre più orientato verso personalizzazione, versatilità di prodotto e costruzione identitaria dell’esperienza matrimoniale. Mentre il 2024 aveva rappresentato l’apice dell’essenzialità: anelli sottili, collane leggere e orecchini minimali, nel 2025 erano emersi i primi segnali di cambiamento, con il ritorno di perle e pendenti importanti. Dalle passerelle Autunno/Inverno dunque arriva un messaggio chiaro: il gioiello torna protagonista.