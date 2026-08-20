"Gen Z pout": perché modelle, star e Millennial non sorridono in foto

Ma quindi come si è tornati ad assumere nelle foto un atteggiamento compassato? Tra le varianti, entra in gioco un tentativo di controllo della propria immagine. C’è anche chi sostiene che il non sorriso sia un gesto politico, un moto di dissenso nei confronti della società, dell’economia globale, delle guerre, della precarietà, di un presente che non si fa carico delle conseguenze future anche sotto l’aspetto sostenibile, ambientale, climatico. In quest’ottica, scegliere di non sorridere vorrebbe dire inoltre non mostrarsi accondiscendenti e – nel caso delle donne – di non sottostare a una logica patriarcale e all’aspettativa legata a quello che ci si aspetta da una certa idea di femminilità. C’è poi il discorso legato un tempo alle passerelle e oggi prevalentemente ai social, che vorrebbero una forma di standardizzazione delle espressioni facciali, così come dei canoni di bellezza dominanti. Simbolo di una generazione è perciò diventato il “Gen Z pout”, una sorta di broncio che mette in evidenza il volume del labbro superiore (un'evoluzione se vogliamo della “duck face”, la bocca “a paperotto” in voga tra i Millennial qualche anno fa). Comunicare, quindi, un atteggiamento distaccato è considerato più “cool”, con buona pace di quanti hanno sempre sostenuto che sorridere – enfatizzando le linee di espressione – faccia aumentare le rughe.