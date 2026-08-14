Manicure di Ferragosto, i colori per le unghie da vera "baddie"

Manicure Ferragosto 2026, le ispirazioni dalle celebs: Charlize Theron, Kylie Jenner e Jennifer Lopez © Afp/Instagram/IPA
Dalle unghie bianco latte con french a quelle rosso ciliegia. La manicure di Ferragosto mette in risalto l'abbronzatura e sposa un mood da vera "baddie", quello che rimanda a un atteggiamento tipico di una giovane donna forte e sicura di sé, carismatica e decisa, che non teme il giudizio altrui. Anche in fatto di nail art, i social si confermano una miniera di ispirazioni da cogliere e cartina al tornasole dei trend più forti del momento: basta guardare alle celebs.
Qual è il colore delle unghie che va adesso?
In generale, dominano la scena due tendenze opposte: da un lato i toni vivaci e luminosi dell'estate come il celeste pastello baby blue (come insegnano Charlize Theron e Gigi Hadid), il rosa acceso (altrimenti detto Pink Bikini, rilanciato da Kylie Jenner), l'arancione vitaminico, il corallo brillante e pop. Dall'altro ci sono, invece, le unghie effetto perla con bianco chrome e basi lattiginose, alla Selena Gomez e Anna Pepe. Le forme sono lunghissime, affusolate (a mandorla o a stiletto) e decorate con strass o fantasie vistose in pieno stile Gen Z. Sì anche agli effetti chrome e glazed: perlati, super luminosi e chic. Le amanti dei look puliti e naturali possono sempre optare per basi milky e Cloud Dancer e semi-trasparenti.
La manicure di Anna Pepe dal suo account su Instagram (@annapep3)
Unghie di Ferragosto 2026, l'irresistibile ascesa del baby blue
Dall'estetica minimal, ha una sfumatura fredda e rilassante, rispetto ad altre tonalità più cariche e "chiassose". Tra le ragioni che fanno amare molto il celeste pastello c'è anche il fatto che si comporta come un colore neutro. Ricercato e versatile, dona a tutte le carnagioni e fa risaltare al massimo l'abbronzatura. Il baby blue si sposa bene alle unghie corte come a quelle scultoree e di qualsiasi lunghezza. Il finish va dalle versioni più soft al lucido effetto vetro e si presta inoltre a fare da base per la nail art.
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Charlize Theron con la manicure celeste baby blue alla premiere del film "Odissea" a New York
Come fare una perfetta manicure fai da te
Sistemare da sé le unghie richiede pochi step ma una certa dedizione. Il primo passaggio consiste nel limarle in maniera uniforme, per dare a tutte la stessa lunghezza e una forma armoniosa. Si procede poi immergendo le dita in una ciotola di acqua tiepida per qualche minuto, per ammorbidire le cuticole. A questo punto, si possono spingere indietro, verso la base dell'unghia, con un bastoncino di legno. La superficie dell'unghia può essere delicatamente lucidata con un buffer, che serve a levigare, opacizzare ed eliminare imperfezioni e irregolarità. Si passa poi a stendere una base trasparente (meglio se rinforzante e a base di ingredienti nutritivi), poi lo smalto nel colore desiderato - prima una passata sottile partendo dal centro dell'unghia verso i lati - e, infine, il top coat che fissa, sigilla e lucida.