Manicure di Ferragosto, i colori per le unghie da vera "baddie"

In generale, dominano la scena due tendenze opposte: da un lato i toni vivaci e luminosi dell'estate come il celeste pastello baby blue (come insegnano Charlize Theron e Gigi Hadid), il rosa acceso (altrimenti detto Pink Bikini, rilanciato da Kylie Jenner), l'arancione vitaminico, il corallo brillante e pop. Dall'altro ci sono, invece, le unghie effetto perla con bianco chrome e basi lattiginose, alla Selena Gomez e Anna Pepe. Le forme sono lunghissime, affusolate (a mandorla o a stiletto) e decorate con strass o fantasie vistose in pieno stile Gen Z. Sì anche agli effetti chrome e glazed: perlati, super luminosi e chic. Le amanti dei look puliti e naturali possono sempre optare per basi milky e Cloud Dancer e semi-trasparenti.