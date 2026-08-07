Charlize Theron, 51 anni di pura seduzione: una bellezza a prova di haters

Charlize Theron, bellezza e sensualità che non temono il tempo
© Afp | Charlize Theron a New York per la premiere di Odissea
© Afp | Charlize Theron a New York per la premiere di Odissea
Charlize Theron a New York per la premiere del film Odissea © Afp
E gli haters, muti. Charlize Theron è la prova che davanti alla perfezione non c'è critica che tenga. Forma e sostanza: bellezza sconfinata e talento da vendere, classe e cervello, sex appeal ed empowerment femminile. Non c'è ambito in cui la stella venuta dal Sudafrica non possa mettere a tacere anche la più efferata delle cattiverie via social. A 51 anni, che compie in questo 7 agosto, appare più radiosa che mai.
Al cinema nei panni della dea-ninfa Calipso nell'Odissea di Christopher Nolan, è regina dei film d'azione, icona beauty e di eleganza. Iscritta a danza fin da bambina, Charlize Theron è nata artisticamente come ballerina. Nel suo curriculum anche un passato da modella e da sex symbol. A darle celebrità negli anni '90 è stata, infatti, la scena iconica di uno spot tv che la vedeva protagonista: alzandosi da una sedia, un filo della minigonna rimasto impigliato svelava a poco a poco la perfezione del suo lato B. Nel corso del tempo ha dimostrato di non avere come dote solo un'incomparabile bellezza ma anche grande talento.
Premio Oscar nel 2004 per "Monster", produttrice, attivista per varie cause sociali e benefiche, promotrice dell'empowerment femminile, ha avuto dei compagni ma non si è mai sposata. È mamma di Jackson e August, rispettivamente 13 e 10 anni, che ha adottato e sta crescendo da single. Charlize Theron ha rivelato nel corso di varie interviste di non temere il tempo che passa: "Più riusciamo a capire che tutto ciò è normale e che fa parte del processo naturale, e più affronteremo la cosa con maggior serenità", ha spiegato. Nessuna battaglia, quindi, bensì accettazione pacifica e sana consapevolezza.
© Afp | Charlize Theron a New York per la premiere di Odissea
© Afp | Charlize Theron a New York per la premiere di Odissea
La star ha sempre negato di aver fatto ricorso a lifting e chirurgia estetica. Ironica e molto apprezzata anche dalle donne, ha svelato in passato i capisaldi della sua skincare routine. Incarnato luminoso, make up soft e gloss sulle labbra (con qualche concessione dedicata al rossetto rosso): il suo approccio alla bellezza è improntato alla naturalezza. Ha dichiarato nel corso di diverse interviste di affidarsi, per la beauty routine notturna, a siero, contorno occhi e "una buona crema idratante". Ma anche a un'altra sana pratica, quella di usare ogni mattina una crema con protezione solare, tutto l'anno.