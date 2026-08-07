Charlize Theron, 51 anni di pura seduzione: una bellezza a prova di haters

Premio Oscar nel 2004 per "Monster", produttrice, attivista per varie cause sociali e benefiche, promotrice dell'empowerment femminile, ha avuto dei compagni ma non si è mai sposata. È mamma di Jackson e August, rispettivamente 13 e 10 anni, che ha adottato e sta crescendo da single. Charlize Theron ha rivelato nel corso di varie interviste di non temere il tempo che passa: "Più riusciamo a capire che tutto ciò è normale e che fa parte del processo naturale, e più affronteremo la cosa con maggior serenità", ha spiegato. Nessuna battaglia, quindi, bensì accettazione pacifica e sana consapevolezza.