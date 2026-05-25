Monica Bellucci, una lezione su come invecchiare con grazia

Monica a Bellucci a Cannes: i suoi beauty look più iconici
© Afp | Monica Bellucci a Cannes nel 2003
© Afp | Monica Bellucci a Cannes nel 2003
Cannes, Monica Bellucci sul red carpet e davanti ai flash dei fotografi nell'edizione 2026 e nel 2000 © Afp/IPA
Libera e (sempre) bellissima. Monica Bellucci a Cannes è andata oltre gli stereotipi e ha trasformato il red carpet in una lezione di stile su come porsi nei confronti del tempo che – inesorabilmente – passa. La sua frase sull’invecchiamento, subito ripresa e virale sui social, è stata colta anche come l’opportunità per una riflessione più profonda.
“O invecchi o muori, non ci sono alternative. A 61 anni non sei più al centro dell’attenzione”. Così sulla Croisette l’attrice italiana, considerata da sempre un simbolo della bellezza mediterranea. Il rapporto con l’età per lei non è mai stato un tabù, come testimoniano anche le parole pronunciate in passato in riferimento alle sue due gravidanze: “Avevo quarant’anni quando nacque Deva, quarantacinque quando arrivò Léonie. Non mi sono mai considerata un esempio da seguire, perché sapevo di aver corso rischi enormi. (...) È stato un piacere, un privilegio, il lusso più grande che la vita potesse concedermi”.
"Rispetto a una faccia di plastica, io preferisco le rughe – è un’altra sua celebre frase pronunciata in passato -. Non amo l'idea di farmi ritoccare la faccia e, francamente, penso che per un'attrice sia abbastanza pericoloso”. Il suo esempio è quello di una donna che ha un rapporto sereno con l’invecchiamento e che ha saputo preservare nel tempo quel fascino che le è da sempre riconosciuto ma che non ha mai ostentato.
© Afp | Monica Bellucci a Cannes nel 2003
© Afp | Monica Bellucci a Cannes nel 2003
Alla diva italiana che ha scelto di vivere Parigi, e che continua a ridefinire i canoni di bellezza, è stato attribuito anche una tendenza trucco, ribattezzata sui social make up “all’italiana”. Improntato alla naturalezza, è caratterizzato da uno smokey eye nei toni del cioccolato, sfumato e intenso, e labbra nei toni del nude. Un viso seducente ma dall’estetica morbida, mai aggressiva e lontana dalle mode passeggere.