Monica Bellucci, una lezione su come invecchiare con grazia

"Rispetto a una faccia di plastica, io preferisco le rughe – è un’altra sua celebre frase pronunciata in passato -. Non amo l'idea di farmi ritoccare la faccia e, francamente, penso che per un'attrice sia abbastanza pericoloso”. Il suo esempio è quello di una donna che ha un rapporto sereno con l’invecchiamento e che ha saputo preservare nel tempo quel fascino che le è da sempre riconosciuto ma che non ha mai ostentato.