Giornata del rossetto, da Madonna a Taylor Swift: i più amati dalle star

Il rossetto si è imposto come emblema dell'emancipazione femminile in America e in Inghilterra grazie alle suffragette, le attiviste che hanno animato i movimenti e le proteste per ottenere il suffragio universale. Una curiosità legata alle donne nell'esercito americano: è stata Elizabeth Arden a creare una tonalità ufficiale di rosso abbinata alle loro uniformi, il "Montezuma Red". "Se siete tristi, indossate il rossetto e attaccate", è invece la frase più iconica dedicata allo "special one" del mondo del make up ed è attribuita a Gabrielle Chanel. Adottato dagli anni Settanta anche dalle rockstar e dalle icone della musica punk, è tornato "genderless" come simbolo di anticonformismo e ribellione sociale.