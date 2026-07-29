Giornata del rossetto, da Madonna a Taylor Swift: i più amati dalle star

Mai senza il rossetto: Marilyn Monroe, Madonna, Taylor Swift e Lady Gaga © Instagram/Afp/IPA/IPA
Il rossetto è il protagonista assoluto del mondo beauty. Rivela la personalità di chi lo indossa, è una forma di espressione, un linguaggio. Non completa semplicemente il make up: ne è la firma estetica. Simbolo di emancipazione femminile e di "lusso accessibile", è tra i cosmetici più antichi e da sempre più amati e irrinunciabili, al punto che gli è stato addirittura dedicato un indice economico. A questo alleato di bellezza numero uno delle donne è associata anche una Giornata mondiale, il Lipstick Day, che cade ogni anno il 29 luglio.
Giornata del rossetto: la storia di un cosmetico unico
In tempi remoti lo usavano anche gli uomini. È poi diventato, nel corso del tempo, il simbolo dei movimenti per l'emancipazione femminile. Vestire le labbra di rossetto è un rituale che risale alle civiltà mesopotamiche, cinquemila anni fa. In Egitto, ai tempi dei faraoni, Cleopatra ne faceva sicuramente uso, mentre nell'Antica Grecia identificava le prostitute, per renderle riconoscibili in pubblico. Segno di appartenenza sociale, nell'Antica Roma anche gli uomini - purché di alto rango - erano soliti stenderlo sulle labbra. Il Medioevo lo ha invece bandito, reputandolo sacrilego. Le riaperture sono poi arrivate con il Rinascimento ma per avere una piena riabilitazione è toccato aspettare il primo Novecento.
Cosa simboleggia il rossetto?
Il rossetto si è imposto come emblema dell'emancipazione femminile in America e in Inghilterra grazie alle suffragette, le attiviste che hanno animato i movimenti e le proteste per ottenere il suffragio universale. Una curiosità legata alle donne nell'esercito americano: è stata Elizabeth Arden a creare una tonalità ufficiale di rosso abbinata alle loro uniformi, il "Montezuma Red". "Se siete tristi, indossate il rossetto e attaccate", è invece la frase più iconica dedicata allo "special one" del mondo del make up ed è attribuita a Gabrielle Chanel. Adottato dagli anni Settanta anche dalle rockstar e dalle icone della musica punk, è tornato "genderless" come simbolo di anticonformismo e ribellione sociale.
Quali sono i rossetti più amati dalle star?
Alcune tonalità di rossetto più riconoscibili nella storia del beauty lo sono diventate grazie anche alle celebs. Sinonimi di carattere, sicurezza e glamour, capaci di resistere a ore di performance, cambi d’abito e riflettori. Marilyn Monroe aveva il suo rosso preferito, così come Madonna, Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna, Angelina Jolie, Chappell Roan e tante altre artiste. Un’estensione e un megafono della propria personalità.
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Il beauty look dal rossetto rosso fiammeggiante di Taylor Swift ai Grammy 2024
Perché indossare il rossetto fa bene all'umore e che cos'è il Lipstick Index
Risolleva lo spirito, è un toccasana per l'umore, rende più sicure di sé. Al rossetto è stato dedicato anche un indicatore economico, il Lipstick Index. Si riferisce a un aumento delle vendite di cosmetici, in particolare rossetti, riscontrato durante periodi di recessione economica (e, in tempi più recenti, durante la pandemia di Covid). Un fenomeno interpretato come una forma di "lusso accessibile", un modo per concedersi un piccolo piacere durante tempi difficili. In sostanza: quando l'economia rallenta, le vendite di beni di consumo più costosi diminuiscono, mentre tendono a salire quelle di articoli come i rossetti, acquisto più economico ma comunque gratificante.
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Chappell Roan e Doja Cat (courtesy of MAC Cosmetics, photographer credit for Doja Cat: Jacob Webster)