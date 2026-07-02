REGINA INCONTRASTATA

Madonna, i suoi beauty look iconici che hanno fatto tendenza

Castana, mora e bionda, provocante e provocatoria, mistica e spregiudicata, indomita, ribelle, carismatica

02 Lug 2026 - 23:15
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Madonna, dal make up ai capelli: i beauty look iconici © IPA/Afp/IPA/IPA

Madonna, dal make up ai capelli: i beauty look iconici © IPA/Afp/IPA/IPA

Madonna non ha mai seguito le mode: le ha anticipate, lanciate, imposte. Non c'è al mondo un'artista più camaleontica di Lady Ciccone. È stata castana, mora e bionda, provocante e provocatoria, mistica e spregiudicata, indomita, ribelle, carismatica. Sempre fedele a se stessa, senza sconti né compromessi. Se è vero che Mick Jagger a inizio carriera l'ha definita "un bicchiere di talento in un mare di ambizione", la storia ha dato ragione alla regina del pop. Un'icona assoluta, che ha saputo dettare la linea in fatto di tendenze anche nel beauty. 

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Madonna, i beauty look che hanno segnato un'epoca

  Nel giorno di uscita in tutto il mondo, a 67anni, del suo nuovo album Confessions II - noto anche come Confessions on a Dance Floor: Part II -, che fa da seguito al disco “cult” del 2005, ripercorriamo la sua carriera attraverso hair, beauty e make up look che hanno contribuito a renderla unica.  

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Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

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Madonna regina del pop e del trasformismo

 Ha fatto della cura del corpo e della bellezza il suo tratto distintivo. Dal make up classico “Old Hollywood” a quello extra colorato, dal rossetto rosso a quello scuro e cangiante, fino alle labbra nude degli ultimi anni. Sopracciglia incolte e pelle diafana, ciglia extra lunghe e coperte di brillantini. Ha avuto la fase Marilyn Monroe negli anni Novanta e quella spirituale, con il trucco ispirato a quello delle donne indiane e i tatuaggi sulle mani all’henné. Ha portato capelli lunghi e tagli pixie cortissimi, è passata dal castano al biondo, dal nero al platino, a un balayage più morbido.

Madonna, trucco e capelli: i beauty look che l’hanno resa un’icona

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© IPA | Madonna, trucco e capelli: i beauty look che l’hanno resa un’icona (1984)
© IPA | Madonna, trucco e capelli: i beauty look che l’hanno resa un’icona (1984)
© IPA | Madonna, trucco e capelli: i beauty look che l’hanno resa un’icona (1984)

© IPA | Madonna, trucco e capelli: i beauty look che l’hanno resa un’icona (1984)

© IPA | Madonna, trucco e capelli: i beauty look che l’hanno resa un’icona (1984)

L’estetica come manifesto identitario

 Americana del Michigan, di origini abruzzesi, ha anticipato le tendenze che amiamo ancora oggi. Oltre quarant’anni di carriera in cui più che seguire la moda, l’ha sempre creata, reinventandosi album dopo album, look dopo look. Usando la sua immagine – e il suo corpo – come una tela: da abbigliare, decorare, esibire, venerare. Come continua a fare tutt’oggi.  

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