Madonna, i suoi beauty look iconici che hanno fatto tendenza

Ha fatto della cura del corpo e della bellezza il suo tratto distintivo. Dal make up classico “Old Hollywood” a quello extra colorato, dal rossetto rosso a quello scuro e cangiante, fino alle labbra nude degli ultimi anni. Sopracciglia incolte e pelle diafana, ciglia extra lunghe e coperte di brillantini. Ha avuto la fase Marilyn Monroe negli anni Novanta e quella spirituale, con il trucco ispirato a quello delle donne indiane e i tatuaggi sulle mani all’henné. Ha portato capelli lunghi e tagli pixie cortissimi, è passata dal castano al biondo, dal nero al platino, a un balayage più morbido.