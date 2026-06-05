Madonna in body rosa e autoreggenti ha infiammato New York per il Pride

The Queen ha colpito ancora. Madonna ha regalato un’esibizione a sorpresa a New York, trasformando Times Square in un grande palco da cui ha decretato aperto il Pride Month, il mese di iniziative ed eventi dedicati al mondo LGBTQIA+. La regina del pop ha regalato una reinterpretazione di alcuni dei suoi pezzi più iconici e amati - tra cui la hit Hung Up - tratti dall’album "Confessions on the Dance Floor" del 2005 e un’anticipazione del sequel Part II che uscirà ufficialmente il prossimo luglio. >> GUARDA IL VIDEO