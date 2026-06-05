Madonna in body rosa e autoreggenti ha infiammato New York per il Pride
La regina del pop ha regalato una performance a sorpresa reinterpretando alcune delle sue hit più iconiche e amate con un look realizzato su misura per lei
Tre momenti della performance a sorpresa di Madonna sul palco di Times Square a New York per il Pride Month (dall'account Instagram ufficiale dell'artista, @madonna) © Instagram
The Queen ha colpito ancora. Madonna ha regalato un’esibizione a sorpresa a New York, trasformando Times Square in un grande palco da cui ha decretato aperto il Pride Month, il mese di iniziative ed eventi dedicati al mondo LGBTQIA+. La regina del pop ha regalato una reinterpretazione di alcuni dei suoi pezzi più iconici e amati - tra cui la hit Hung Up - tratti dall’album "Confessions on the Dance Floor" del 2005 e un’anticipazione del sequel Part II che uscirà ufficialmente il prossimo luglio. >> GUARDA IL VIDEO
Il look di Madonna sul palco per il Pride Month
Miss Ciccone, grande amica degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ha indossato un body in chiffon rosa realizzato su misura per lei e rifinito con il pizzo, ad accentuare il punto vita. Con un gioco di stratificazioni, sopra il reggiseno a balconcino in raso azzurro, un bustino sempre in raso e pizzo. A completare il look, lunghi guanti in tulle rosa abbinati a guanti senza dita in pizzo, calze autoreggenti in tulle trasparente con bordi in pizzo e stivaletti alti fino al ginocchio in pelle color argento.
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Il look di Madonna sul palco a Times Square per il Pride Month di New York (courtesy of Dolce&Gabbana - Ph. Alex Antonioni)