Madonna in corsetto bianco e velo da sposa canta Patty Pravo
L'iconica popstar ha regalato un'interpretazione inedita del celebre brano "La Bambola" in occasione della Fashion Week di Milano
Madonna ha regalato una performance intima al pubblico dell’after party della sfilata di Dolce&Gabbana a Milano, brand di cui è musa intramontabile. L'artista ha infatti cantato "La Bambola", il celebre brano di Patty Pravo già colonna sonora della campagna dedicata a un profumo iconico, con un arrangiamento concepito appositamente per la serata curato da Stuart Price, che l’ha accompagnata al pianoforte, e la partecipazione di un quartetto d’archi.