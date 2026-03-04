Madonna in corsetto bianco e velo da sposa canta Patty Pravo

Madonna ha regalato una performance intima al pubblico dell’after party della sfilata di Dolce&Gabbana a Milano, brand di cui è musa intramontabile. L'artista ha infatti cantato "La Bambola", il celebre brano di Patty Pravo già colonna sonora della campagna dedicata a un profumo iconico, con un arrangiamento concepito appositamente per la serata curato da Stuart Price, che l’ha accompagnata al pianoforte, e la partecipazione di un quartetto d’archi.