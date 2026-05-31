Marilyn Monroe, biondo iconico e labbra rosse: una bellezza entrata nel mito

Marilyn Monroe in due scatti di Sam Shaw (da @marilynmonroe, l'account Instagram ufficiale dedicato a lei) © Instagram
Come lei nessuna mai. Marilyn Monroe è probabilmente la diva più imitata di tutti i tempi. La sua stella non ha mai smesso di brillare, nemmeno quando se n’è andata per sempre il 5 agosto 1962, a 36 anni. Questo primo giugno 2026 si celebra il centenario dalla sua nascita, che rimarca ancora una volta la sua presenza nell’immaginario collettivo. Una bellezza assoluta, senza tempo, che ha ridefinito gli standard. E che perciò ha lasciato un’impronta indelebile anche nel mondo del beauty.
Il biondo Marilyn, un colore diventato iconico
Un caschetto rétro biondo platino, un taglio corto a piega morbida. Il colore e il taglio di capelli alla Marilyn è una tentazione a cui hanno ceduto anche moltissime star. Tuttavia, per proteggere la chioma dallo stress di ripetute e aggressive decolorazioni ha fatto ricorso anche all’uso della parrucca, sul set di alcuni film (come in The Misfits - Gli Spostati, 1961) e per girare in incognito (con il falso nome di Zelda Zonk). Non era, infatti, una bionda naturale. Per schiarire il suo castano ramato, a Norma Jeane Mortenson (questo il suo vero nome) sono stati necessari anni di trattamenti chimici intensivi dal parrucchiere. Che hanno finito per indebolire la capigliatura.
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Marilyn Monroe in “Ladies of the Chorus - Orchidea bionda”, 1948 (a sinistra) e nel suo ultimo film rimasto incompiuto “Something’s Got To Give”, 1962
Che trucchi usava Marilyn Monroe?
Per curare corpo e viso, la star seguiva le indicazioni del suo dermatologo di fiducia, tra cui quella di struccarsi meticolosamente ogni sera con un olio specifico. Il make up era luminoso: per crearlo, spalmava vaselina sul volto. A caratterizzarlo anche occhi “da gatta”, labbra in una tonalità di rosso fuoco o aranciato, brillante oppure opaco, sopracciglia folte ad ali di gabbiano. Menzione speciale per il celebre neo sulla guancia destra, poco sopra l’estremità del labbro superiore.
Cosa ha rifatto Marilyn Monroe?
Sensuale, affascinante, molto fotogenica. Aveva rifatto la punta del naso. L’attrice si era infatti sottoposta a un intervento di rinoplastica all’inizio della sua carriera, negli anni Cinquanta. La conferma è arrivata nel 2013, da alcune radiografie e cartelle cliniche messe all’asta. Sempre negli stessi anni, convinta di non avere un profilo perfetto, ha ritoccato anche il mento, facendosi impiantare una cartilagine bovina per definirlo.
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Marilyn Monroe a Hollywood negli anni Cinquanta (credit: Frank Worth/ZUMA Press Wire)