Marilyn Monroe, biondo iconico e labbra rosse: una bellezza entrata nel mito

Un caschetto rétro biondo platino, un taglio corto a piega morbida. Il colore e il taglio di capelli alla Marilyn è una tentazione a cui hanno ceduto anche moltissime star. Tuttavia, per proteggere la chioma dallo stress di ripetute e aggressive decolorazioni ha fatto ricorso anche all’uso della parrucca, sul set di alcuni film (come in The Misfits - Gli Spostati, 1961) e per girare in incognito (con il falso nome di Zelda Zonk). Non era, infatti, una bionda naturale. Per schiarire il suo castano ramato, a Norma Jeane Mortenson (questo il suo vero nome) sono stati necessari anni di trattamenti chimici intensivi dal parrucchiere. Che hanno finito per indebolire la capigliatura.