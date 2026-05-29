Diane Keaton, all'asta abiti e accessori che l'hanno resa un'icona di stile

Stile e carisma. Diane Keaton "ha sempre seguito il suo ritmo: nel modo in cui viveva, nel modo in cui vedeva il mondo e nel modo in cui ci faceva sentire tutti. Era autentica, unica e piena di cuore. Era sempre se stessa, unica nel suo genere". A tracciare questo ricordo dell'attrice è stato lo stilista Ralph Lauren in un post su Instagram. A sei mesi dalla sua scomparsa, avvenuta nello scorso ottobre a 79 anni, l'universo creativo dell'attrice torna protagonista. La casa d'aste Bonhams ha infatti annunciato la messa in vendita del suo patrimonio personale attraverso quattro aste distinte, che permetteranno ai fan di fare offerte per il guardaroba e oggetti personali, per un totale di circa 550 lotti.