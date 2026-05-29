Diane Keaton, all'asta abiti e accessori che l'hanno resa un'icona di stile

Diane Keaton, moda e bellezza senza tempo: uno stile autentico
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
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Oltre 200 capi tra cui giacche, cappelli, occhiali che hanno contribuito a definire i look androgini e sofisticati dell'attrice scomparsa lo scorso ottobre
Diane Keaton. Nell'immagine al centro, in "Io e Annie" (titolo originale Annie Hall), il film di Woody Allen per cui nel 1978 ha vinto l'Oscar © IPA
Stile e carisma. Diane Keaton "ha sempre seguito il suo ritmo: nel modo in cui viveva, nel modo in cui vedeva il mondo e nel modo in cui ci faceva sentire tutti. Era autentica, unica e piena di cuore. Era sempre se stessa, unica nel suo genere". A tracciare questo ricordo dell'attrice è stato lo stilista Ralph Lauren in un post su Instagram. A sei mesi dalla sua scomparsa, avvenuta nello scorso ottobre a 79 anni, l'universo creativo dell'attrice torna protagonista. La casa d'aste Bonhams ha infatti annunciato la messa in vendita del suo patrimonio personale attraverso quattro aste distinte, che permetteranno ai fan di fare offerte per il guardaroba e oggetti personali, per un totale di circa 550 lotti.
La prima vendita, intitolata "Diane Keaton: Tailored and Timeless", si svolgerà online dal 31 maggio al 9 giugno 2026 e includerà oltre 200 capi d'abbigliamento e accessori. Tra questi, giacche, cappelli e occhiali che hanno contribuito a definire lo stile androgino e sofisticato dell'attrice premio Oscar, con stime di partenza in alcuni casi inferiori ai 300 dollari. Molti dei capi portano la firma dello stesso Ralph Lauren e di designer come Thom Browne.
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L'iniziativa, organizzata in collaborazione con The Fine Art Group, restituisce i molteplici interessi di una figura eclettica, che è stata anche regista, autrice, fotografa e designer. Altro momento centrale sarà l'asta live "Architect of an Icon'', in programma a New York l'8 giugno 2026, con circa 50 lotti di particolare pregio. Tra questi figurano un completo indossato al LACMA Gala del 2021 e una copia originale della sceneggiatura di "Io e Annie" - il film di Woody Allen del 1977 che le valse l'Oscar -, entrambi stimati tra i duemila e i tremila dollari. Il titolo dell'asta richiama una delle passioni più profonde di Diane Keaton: l'architettura e il design degli interni.
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Con il suo stile autentico, Diane Keaton consacrò il “power dressing”
Seguiranno, infine, due ulteriori vendite online che esplorano la dimensione più intima e domestica di Diane Keaton. ''At Home with Diane'', in programma dal primo al 10 giugno 2026, proporrà oltre 150 elementi d'arredo provenienti dalle sue residenze, mentre ''Chapters of an Edited Life'', attiva dal primo all'11 giugno 2026, presenterà più di 150 opere tra libri, fotografie e lavori di vari artisti, tra cui Annie Leibovitz. Si ritiene che la collezione includa anche collage originali realizzati da lei stessa.