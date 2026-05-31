Il 1 giugno di cent'anni fa al County Hospital di Los Angeles, nasceva Norma Jeane Mortenson, per tutti Marilyn Monroe. La sua è stata una vita di successi ed eccessi, tra riflettori e dipendenze: un nome indelebile nella storia di Hollywood e nella cultura pop. Il suo nome d'arte fu scelto in onore dell'attrice Marilyn Miller e Monroe era il nome da nubile di sua madre. In fabbrica, conosce un fotografo che la incoraggia a intraprendere una carriera da fotomodella. Esordisce sul grande schermo nel 1947 nel film The Shocking Miss Pilgrim di George Seaton. Il film che lanciò la sua carriera fu Niagara (1953) di Henry Hathaway. Una delle sue più famose citazioni diceva: "Siamo tutti delle stelle e meritiamo di brillare"; ma prima del successo planetario, la sua vita è stata tutt'altro che da star.