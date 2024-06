Addio a Rosalina Neri, la "Marilyn Monroe italiana"

E' morta all'età di 96 anni l'attrice e cantante Rosalina Neri. Era nota come la "Marilyn Monroe italiana" per la somiglianza che in gioventù la legava alla diva di Hollywood. La Neri si è spenta nella sua casa di Milano mercoledì 5 giugno, dopo una breve malattia. Aveva ottenuto la sua popolarità a metà degli anni 50 vincendo un concorso internazionale come sosia di Marilyn. Da lì era partita poi la sua carriera di attrice. Una carriera lunghissima che l'aveva vista molto in teatro con Giorgio Strehler, Renato Rascel e la Scala, dove ha partecipato fra l'altro alla "Beggar's Opera" di Britten diretta da Pippo Crivelli e "The Flood" di Stravinskij con la regia di Peter Ustinov. Nel 2020 era tornata al cinema nel film "I predatori", di Pietro Castellitto, che rimane la sua ultima apparizione sul grande schermo. I funerali si terranno venerdì 7 maggio alle 14:45 nella basilica di San Marco.