AUTOESPRESSIONE E IDENTITÀ

Madonna presenta il film "Confessions II": svelati i suoi primi look

Dopo il concerto a sorpresa a New York, il lancio ufficiale del cortometraggio che precede l'uscita dell'atteso album omonimo della regina del pop

08 Giu 2026 - 18:56
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© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | Madonna indossa un abito aderente in raso elasticizzato accoppiato a PVC, caratterizzato da un reggiseno nero a vista. Ispirato a una silhouette della collezione primavera estate 1998 di Dolce&Gabbana, il look evoca l'immaginario di "Ray of Light", riprendendo l'abito indossato dall'artista sulla copertina dell'album (courtesy of Dolce&Gabbana)

Dopo il concerto a sorpresa, Madonna rilancia. È stata la maison Dolce&Gabbana a rendere noto di aver curato i costumi indossati dalla regina del pop e dall’intero cast nel film “Confessions II”, un lavoro visivo che accompagna l’atteso album omonimo dell’artista, in uscita il prossimo luglio. Diretto da David Toro e Solomon Chase (TORSO), è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival di New York ed è ora visibile anche dai canali social ufficiali di Miss Ciccone. 

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I look di Madonna per “Confession II – The Film”

 È infatti un rapporto speciale quello tra la star e Dolce&Gabbana. Un legame che affonda le sue radici nei primi anni Novanta e plasmato nel tempo da uno spirito condiviso di reinvenzione e audace espressione creativa. Attingendo sia alle collezioni d'archivio che a quelle più recenti, i look indossati da Madonna per il cortometraggio creano una narrazione visiva coerente, combinando l'immaginario dell'artista con i codici estetici del marchio. Il risultato è una serie di silhouette che riflettono un linguaggio chiaro di autoespressione, creatività e identità. Muovendosi tra riferimenti e linee temporali, la selezione collega l'iconografia visiva di Madonna con il Dna distintivo di Dolce&Gabbana, diventando un elemento integrante dell'estetica del film.

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