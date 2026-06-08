Madonna presenta il film "Confessions II": svelati i suoi primi look

È infatti un rapporto speciale quello tra la star e Dolce&Gabbana. Un legame che affonda le sue radici nei primi anni Novanta e plasmato nel tempo da uno spirito condiviso di reinvenzione e audace espressione creativa. Attingendo sia alle collezioni d'archivio che a quelle più recenti, i look indossati da Madonna per il cortometraggio creano una narrazione visiva coerente, combinando l'immaginario dell'artista con i codici estetici del marchio. Il risultato è una serie di silhouette che riflettono un linguaggio chiaro di autoespressione, creatività e identità. Muovendosi tra riferimenti e linee temporali, la selezione collega l'iconografia visiva di Madonna con il Dna distintivo di Dolce&Gabbana, diventando un elemento integrante dell'estetica del film.