Giornata del bacio, il trend labbra estate 2026 le vuole glossy e a specchio

Anya Taylor-Joy per Dior Addict Glass Lipstick (courtesy of Dior - Drew Vickers for Christian Dior Parfums) © Ufficio stampa
La Giornata mondiale del bacio - o World Kissing Day - che si celebra ogni anno il 6 luglio segna anche l'occasione perfetta per fare il punto sulle tendenze labbra più forti. Dopo le ballerina lips della scorsa primavera, i trend procedono in continuità e puntano per l'estate 2026 sulla luminosità estrema. Ma prima di saperne di più, potrebbe essere utile rispondere a una domanda basilare.
Giornata mondiale del bacio (o World Kissing Day): perché ce ne sono due?
La questione è piuttosto dibattuta, dal momento in cui anche il 13 aprile si celebra questo gesto universale di affetto, amore, passione, rispetto. Se quella data intende celebrare il bacio documentato come il più lungo della storia, questa del 6 luglio segue la scelta britannica. Non tutti i Paesi, infatti, festeggiano lo stesso giorno: gli Stati Uniti lo fanno il 22 giugno, l'India il 13 febbraio, quello prima di San Valentino. Dipanato il dubbio, torniamo a questo punto a occuparci della bellezza delle labbra.
Labbra glossy, la tendenza dell'estate 2026
Ultra lucide, effetto specchio, sposano perfettamente i make up effetto "sunkissed", baciato dal sole, o quello che punta tutto sul glow legato alla glass skin. Le labbra glossy hanno un finish extra luminoso multidimensionale, sparkling, madreperlato, trasparente. A fare la differenza sono le formulazioni: texture vellutate, leggere, uniscono trucco e trattamento skincare, sono arricchiti da fragranze golose e gourmand. Oltre all'alta brillantezza, contribuiscono a migliorare visibilmente l'aspetto delle labbra, rendendole visibilmente più idratate, morbide, piene e levigate. Rosa baby, pesca, lampone, fucsia o tonalità a pH-reagente: la palette colori racconta tutta la freschezza e i riflessi dell'estate e della sua luce.
Come prendersi cura delle labbra?
Non avendo ghiandole sebacee, le labbra sono più delicate rispetto alla pelle e tendono a seccarsi spesso. Inoltre, a causa del rapido turnover cellulare, perdono acqua tre volte più velocemente. Contengono anche tre volte meno melanina rispetto all’epidermide, fattore che le rende molto più sensibili ai danni del sole e più bisognose di riparazione.