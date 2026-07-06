Giornata del bacio, il trend labbra estate 2026 le vuole glossy e a specchio

Ultra lucide, effetto specchio, sposano perfettamente i make up effetto "sunkissed", baciato dal sole, o quello che punta tutto sul glow legato alla glass skin. Le labbra glossy hanno un finish extra luminoso multidimensionale, sparkling, madreperlato, trasparente. A fare la differenza sono le formulazioni: texture vellutate, leggere, uniscono trucco e trattamento skincare, sono arricchiti da fragranze golose e gourmand. Oltre all'alta brillantezza, contribuiscono a migliorare visibilmente l'aspetto delle labbra, rendendole visibilmente più idratate, morbide, piene e levigate. Rosa baby, pesca, lampone, fucsia o tonalità a pH-reagente: la palette colori racconta tutta la freschezza e i riflessi dell'estate e della sua luce.