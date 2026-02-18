Lash Day 2026, come avere ciglia da star e uno sguardo magnetico
È fondamentale curare anche questa parte del viso, sottoposta ogni giorno a molteplici aggressioni esterne
Kim Kardashian © Afp
Ciglia in primo piano sulla scena beauty. Si celebra in questo giovedì 19 febbraio il World Lash Day 2026, ovvero la Giornata mondiale dedicata alla bellezza dello sguardo. È fondamentale curare anche questa parte del viso, sottoposta a molteplici aggressioni: eccesso di trucco, demaquillage approssimativo o non eseguito a dovere, inquinamento, stress, una dieta povera di vitamine. Vediamo, allora, a cosa prestare attenzione.
Come prendersi cura delle ciglia?
Dai sieri ai gel, fino ai mascara di ultima generazione, volumizzanti e curativi. Oltre a scegliere i prodotti giusti, ed essere costanti nella loro applicazione, per avere ciglia belle e sane è fondamentale partire da una buona alimentazione. Una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura e in particolare di vitamine A, B, E, H, oltre a un corretto apporto di magnesio e ferro, contribuisce a mantenerle in salute. Tra le buone abitudini c'è poi quella di struccare gli occhi la sera, prima di andare a letto, e di applicare - anche al mattino, prima del make up - un siero specifico ricco di vitamine e pantenolo ad azione idratante.
© Afp
Jennifer Lopez
Quali sono i migliori mascara?
Un alleato per uno sguardo magnetico e irresistibile è sicuramente il mascara. Oltre a donare volume estremo, lunghezza scolpita e definizione impeccabile, avvolgendo ogni ciglia fin dalla prima passata, le ultime novità offrono formule innovative, veri e propri trattamenti beauty mirati, ricchi di vitamine, keratina e oli vegetali, cere naturali ed estratti di fiori, antiossidanti e polimeri, che nutrono, rinforzano, proteggono e stimolano la crescita. Assicurano lunga tenuta - anche di 24 ore - e rispettano gli occhi più sensibili e chi porta lenti a contatto. L'effetto telescopico, dispiegante e a ventaglio è dato come garantito grazie al design degli scovolini applicatori. Grandi, sinuosi, a forma di S: seguono e ricoprono tutta la rima ciliare, "armi segrete" per amplificare occhi spettacolari.
© IPA
Teyana Taylor