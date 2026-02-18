Lash Day 2026, come avere ciglia da star e uno sguardo magnetico

Un alleato per uno sguardo magnetico e irresistibile è sicuramente il mascara. Oltre a donare volume estremo, lunghezza scolpita e definizione impeccabile, avvolgendo ogni ciglia fin dalla prima passata, le ultime novità offrono formule innovative, veri e propri trattamenti beauty mirati, ricchi di vitamine, keratina e oli vegetali, cere naturali ed estratti di fiori, antiossidanti e polimeri, che nutrono, rinforzano, proteggono e stimolano la crescita. Assicurano lunga tenuta - anche di 24 ore - e rispettano gli occhi più sensibili e chi porta lenti a contatto. L'effetto telescopico, dispiegante e a ventaglio è dato come garantito grazie al design degli scovolini applicatori. Grandi, sinuosi, a forma di S: seguono e ricoprono tutta la rima ciliare, "armi segrete" per amplificare occhi spettacolari.