Labbra a prova di bacio, consigli per un World Kissing Day da star

Il dilemma si ripete almeno due volte nel corso dell'anno. L'altra data in cui si celebra il bacio è infatti il 6 luglio, come avviene ad esempio in Inghilterra, perché non tutti i Paesi hanno istituito lo stesso giorno. Per gli Stati Uniti la scelta è caduta sul 22 giugno, in India il 13 febbraio, giorno prima di San Valentino. Ad ogni modo, il 13 aprile c'è stato il bacio documentato come il più lungo della storia, che è durato ben 58 ore e ha avuto per protagonista una coppia thailandese durante una gara nel 2002. Coppia che ha battuto il suo stesso record, in precedenza di 46 ore consecutive.