Labbra a prova di bacio, consigli per un World Kissing Day da star
Una lip beauty routine in pochi gesti (ma costante) è essenziale per prendersi cura e valorizzare questa delicatissima parte del viso
L'attrice e modella statunitense Kate Upton sul red carpet a Cannes © IPA
Come avere labbra a prova di bacio? La Giornata mondiale dedicata al gesto d'amore più naturale e autentico, World Kissing Day nella sua accezione internazionale, segna il momento perfetto per un focus beauty ad hoc, sebbene la scelta della data - in questo caso il 13 aprile - sia piuttosto dibattuta. Vediamo innanzitutto perché.
Giornata internazionale del bacio: quando cade davvero?
Il dilemma si ripete almeno due volte nel corso dell'anno. L'altra data in cui si celebra il bacio è infatti il 6 luglio, come avviene ad esempio in Inghilterra, perché non tutti i Paesi hanno istituito lo stesso giorno. Per gli Stati Uniti la scelta è caduta sul 22 giugno, in India il 13 febbraio, giorno prima di San Valentino. Ad ogni modo, il 13 aprile c'è stato il bacio documentato come il più lungo della storia, che è durato ben 58 ore e ha avuto per protagonista una coppia thailandese durante una gara nel 2002. Coppia che ha battuto il suo stesso record, in precedenza di 46 ore consecutive.
Perché è importante prendersi cura delle labbra
Non avendo ghiandole sebacee, le labbra sono più delicate rispetto alla pelle e tendono a seccarsi spesso. Inoltre, a causa del rapido turnover cellulare, perdono acqua tre volte più velocemente. Contengono anche tre volte meno melanina rispetto all’epidermide, fattore che le rende molto più sensibili ai danni del sole e più bisognose di riparazione.
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Labbra al bacio, la lip beauty routine ideale in pochi step
I passaggi essenziali per prendersi cura al meglio delle labbra sono tre: esfoliazione, nutrimento e protezione. Per averle belle, sane e morbidissime è fondamentale la costanza.
1. Per scongiurare pellicine e screpolature è buona norma effettuare uno scrub una-due volte a settimana, con movimenti circolari per stimolare la circolazione e rimuovere le cellule morte.
2. Vanno poi idratate e nutrite regolarmente, tutti i giorni e anche prima di andare a dormire, con balsami a base di acido ialuronico, burro di karité e oli naturali.
3. Importantissimo è, inoltre, proteggerle dal sole e dall’invecchiamento, con un burrocacao con SPF.
Per dare un effetto volumizzante, vengono in soccorso lucidalabbra e gloss rimpolpanti. Andando a stimolare il microcircolo, danno la sensazione immediata di una forma più piena. Utilissimi anche gli esercizi facciali dedicati a quest’area del viso: si fanno scivolare le dita a forbice lungo la lunghezza delle labbra, tirando delicatamente verso l'alto agli angoli per stimolare un'azione rassodante.
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Last but not least, per un make up impeccabile è consigliato l’uso della matita, prima di stendere il rossetto, per definire i contorni e rendere più duraturo il trucco. Per renderlo davvero a prova di bacio, è consigliata quella no transfer.